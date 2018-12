PAPA ROACH: Video για το νέο κομμάτι "Elevate"

Μετά τα "Not The Only One", "Who Do You Trust?" και "Renegade Music" οι Papa Roach έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο την νέα τους δισκογραφική δουλειά "Who Do You Trust?" που αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την Eleven Seven Music στις 18 Ιανουαρίου. Ο λόγος για το κομμάτι "Elevate" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.