ROTTING CHRIST: Lyric video για το νέο κομμάτι "Heaven and Hell and Fire"

Οι Rotting Christ έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο κομμάτι "Heaven and Hell and Fire". Το τραγούδι θα περιέχεται στην επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά του ελληνικού black metal συγκροτήματος με τίτλο "The Heretics" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Season of Mist στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.