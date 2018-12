SAD LOVERS AND GIANTS: Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 @ An Club

Sad Lovers And Giants at An club!

Fri 01.03.2019 & Sat. 02.03.2019

•Περιορισμένη τιμή προπώλησης 22€

•Υπόλοιπη προπώληση - Ταμείο 25€





Σημεία προπώλησης:

• Monsterville

• Rhythm Records

• Locomotiva cafe bar βιβλιοπωλείο





Fb event:

Ιστορία:

Ένα από τα πιο σπουδαία συγκροτήματα που ξεπήδησαν από το ρομαντικό – νέο κυματικό σύμπαν της Γηραιάς Αλβιόνος σε ένα μοναδικό ραντεβού με την ίδια την ιστορία!Οιαποτελούν έναν θρύλο όχι μόνο για τα μελαγχολικά παιδιά των 80’s & 90’s, αλλά και για όλους τους πραγματικούς μουσικόφιλους.Με το μεγαλύτερο μέρος της αριστουργηματικής δισκογραφίας τους να έχει επανεκδοθεί επιτρέποντάς τους να συναρπάσουν και πιο νεαρά ακροατήρια και την αυθεντική σύνθεση που ηχογράφησε το μαγικό άλμπουμ The Mirror Test επί σκηνής (πλην της Juliet Sainsbury) συμπεριλαμβανομένων των Garce και Tony McGuinness (ναι, των σπουδαίων Above & Beyond!), οι SLAG επιστρέφουν στη χώρα μας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μία και μοναδική συναυλία πάνω στην πλέον ουσιαστική στιγμή τους: μετά από σειρά ετών έχουν έτοιμο το ολοκαίνουριο άλμπουμ τους, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά επί σκηνής στην επικείμενη συναυλία τους, μαζί βέβαια με άπαντες τους αειθαλείς κι αγαπημένους ύμνους του συγκροτήματος!Για πρώτη φορά στη σκηνή του φιλόξενου AN Club,τηνοιθα αναμένουν τον ερχομό σας!Πλήρης Δισκογραφία: http://sadloversandgiants.net/discography.html Φωτογραφίες: http://sadloversandgiants.net/gallery.html drugstore ( https://www.facebook.com/athensdrugstore ).