ULI JON ROTH και TARJA στο Chania Rock Festival

και ηθα εμφανιστούν στιςστοΗ ανακοίνωση της συμμετοχής του κιθαρίστα τωνέγινε απο τομε όλες τις λεπτομέρειες που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω, ενώ η συμμετοχή τηςέγινε γνωστή απο την ίδια με δημιουργία σχετικού event στο facebook Το Chania Rock Festival, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι την Παρασκευή 5 Ιουλίου θα εμφανιστεί ο θρυλικός κιθαρίστας των, με το συγκρότημά του!!Ο Γερμανός κιθαρίστας, έπαιξε σε τέσσερα από τα πρώτα στούντιο άλμπουμ των «Σκορπιών» και στο “Tokyo tapes” (έναν από τους πιο σημαντικούς live δίσκους όλων των εποχών) κι έχει επηρεάσει τεράστιους κιθαρίστες, όπως ο Kirk Hammett (METALLICA), Yngwie Malmsteen, Wolf Hoffmann (ACCEPT), Marty Friedman (ex-MEGADETH), Christofer Johnsson (THERION) και φυσικά τον «δικό μας» Gus G, ο οποίος έδωσε στο συγκρότημά του, τους FIREWIND, το όνομα δίσκου του Uli Roth!!!Στα Χανιά ο ULI JΟN ROTH θα παρουσιάσει ένα set με επίκεντρο τα χρόνια του στους SCORPIONS, με τραγούδια-ύμνους όπως το “In trance”, το “Steamrock fever”, το “Pictured life”, το “We’ll burn the sky”, το “Sails of Charon” , “Born to touch your feelings” το “Yellow raven” κ.α, σε μία συναυλία που είναι βέβαιο πως θα μείνει αξέχαστη στους απανταχού οπαδούς της rock μουσικής!!Στις 5 Ιουλίου, είναι βέβαιο ότι στο Chania Rock Festival θα είμαστε… “In trance”!!!Περιορισμένα early-bird εισιτήρια προπωλούνται onlineαλλά και από τα εξής σημεία:- No Remorse Records (Αθήνα)- Sirens Records (Αθήνα)- Nathan's Saloon (Αθήνα)- The Nephilim Metal Musicstore (Θεσσαλονίκη)- Avalon Rock Pub Chania (Χανιά)- Route 66 Rock Bar Heraklion (Ηράκλειο)- Dark Tales (Ηράκλειο)- πολυτεχνειο καφε μπαρ (Ηράκλειο)- Chaplinspubcafe (Ρέθυμνο)- Beatnik Rock Bar - Rethymno (Ρέθυμνο)Φέτος, οι ωραιότερες μουσικές διακοπές είναι στα Χανιά!!