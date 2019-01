BATTLE OF THE BANDS: Leg 4 - Κυριακή 10 Φεβρουαρίου @ Eightball

BATTLE OF THE BANDS 2018-19

Leg 4

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, Eightball Live Stage (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 / Η συναυλία ξεκινάει στις 20:30

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

DIRTY TOUCH

DIVERDOWN

ΦABRICA

FRIENDZØNE

ΚΟΝΤΡΕΣ

NETHERFLOW





* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι 3 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.*********Οι Dirty Touch δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2016 από τους Γιώργο Καίσογλου (φωνητικά), Μάκη Κακάλα (κιθάρα), Γιώργο Κυριάκο (κιθάρα, φωνητικά), Κώστα Κυριάκο (ντραμς, φωνητικά) και Περικλή Λόλα (μπάσο).Παίζουν rock ‘n’ roll με ελληνικό στίχο και επιρροές από hard rock, punk, ska κλπ, έχοντας αρκετές εμφανίσεις στο ενεργητικό τους σε μουσικές σκηνές της πόλης.Κατά τη δεκαετία του ’80, όλα τα μέλη τους συμμετείχαν σε συγκροτήματα όπως Mushrooms, Radiation Sickness, Δια πυρός, Dweller κ.α.Οι DiverDown είναι ένα πενταμελές alternative pop/rock συγκρότημα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν δυναμικά τις εμφανίσεις τους στην τοπική σκηνή με πολύ θετικές αντιδράσεις από το κοινό. Έλαβαν μέρος στο πρόσφατο Street Mode Festival στο πλαίσιο του διαγωνισμού NBT, στον οποίο κατέκτησαν μια θέση στο LongFest 2019 στην Αθήνα.Αυτή την περίοδο βρίσκονται στο studio όπου και ολοκληρώνουν τις συνθέσεις τους για τον επερχόμενό τους δίσκο και σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο τους single.Η σύνθεση της μπάντας είναι:Dimitris Xatzi (lead guitar / vocals)Leuteris Tsouleas (vocals)Teo Koutsos (drums)Stefanos Gin (rhythm guitar / vocals)Vaggos Gkioxis (bass)Οι Φabrica είναι μια νεοσύστατη μπάντα από τη Θεσσαλονίκη με δικό της στούντιο, στο οποίο ηχογραφεί τη μουσική της, με πειραματικούς και ηλεκτρονικούς ήχους να συνδυάζονται με το ροκ ύφος της.Τα μέλη:Peter D.kay - guitars, vocalsVavangelie E. Kritzaki - back vocalsMary Nto - back vocalsSariJon - bass guitar effectsPavlos Didaskalou - drumsΟι FriendZøne είναι μια νέα μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, με ενεργή συμμετοχή στη ροκ σκηνή της πόλης από τα τέλη του 2017. Η μουσική του σχήματος ταξιδεύει στα 80s, χωρίς να της λείπει το πιο μοντέρνο ροκ στοιχείο.Τον Φεβρουάριο του 2018, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο EP disc με τίτλο “Διασυρμός”, κατοχυρώνοντας τη δυναμική παρουσία του στον χώρο.Η σύνθεση της μπάντας είναι:Ιωάννης Κεσμήρης - κύρια ηλεκτρική κιθάρα/φωνητικάΘανάσης Γουγλιάς - ηλεκτρική κιθάραΝίκος Βέκης - μπάσοΜιχάλης Καραθάνος - τύμπαναΤα τρία ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος (Σωτήρης Παντελεοντίδης - κιθάρα, Σταύρος Πανταζόπουλος - μπάσο, Δημήτρης Ξανθόπουλος - τύμπανα), είναι μαζί από το 1985. Για μια 20ετία έπαιζαν στις σκηνές της πόλης, αλλά και σε συναυλίες, μουσική επηρεασμένη από το κλασικό ροκ.Ακολούθησε μια παύση δράσης της μπάντας για μια δεκαετία, όταν τα μέλη αποφάσισαν να πειραματιστούν με άλλα είδη και μορφές της μουσικής. Επανασυνδέθηκαν το 2015 και σήμερα, με τον Δημήτρη Γεωργουλίδη και την Ευθυμία Πανταζοπούλου στα φωνητικά, είναι πάλι παρόντες στην ελληνική ροκ σκηνή.Οι NetherFlow είναι μια rock/pop/punk μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκαν το 2019, ενώ υπήρχαν σαν ιδέα από το 2016. Τα μέλη τους είναι ο Αρτέμης Αλιχάνωφ στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Θωμάς Χαλκιάς στα τύμπανα και ο Γιώργος Μούρας στην κιθάρα. Αναμένεται και ένα ακόμα μέλος, μιας και η μπάντα δημιουργήθηκε πρόσφατα και δεν έχει επίσημο line-up.Έχουν ήδη ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις για το πρώτο τους άλμπουμ και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single.Περισσότερες πληροφορίες:Έπαθλα Νικητών:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2018-19, είναι:• ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ / LABYRINTH OF THOUGHTS RECORDSΔωρεάν mastering.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΠροσφορά ενισχυτής AG10 της Aroma, μπαταρίας και ρεύματος, για κιθάρα, κινητό, tablet κ.ά.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIO8ωρη παροχή υπηρεσιών για πρόβες.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 10 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHINGΠροσφορά 50 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας σε μια όψη και ένα χρώμα.