BULLET FOR MY VALENTINE: Τον Απρίλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Bullet For My Valentine – Έρχονται για δύο δυνατές βραδιές στην Ελλάδα!





Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Piraeus 117 Academy

ΑΘΗΝΑ

&

Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Principal Club Theater

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σημεία προπώλησης:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Συνέδεσαν το όνομά τους με την έκρηξη του metalcore στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, με δίσκους-σταθμούς για το είδος.Οι Bullet For My Valentine αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του metal χώρου που έβγαλε η Βρετανία τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά η επιτυχία τους δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη.Με ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην Αμερική (και 10 εκατομμύρια παγκοσμίως), αλλά και τρία άλμπουμ που ανέβηκαν στο Top 10 του Billboard 200, η μπάντα από την Ουαλία σαρώνει τις σκηνές σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσιάζοντας τραγούδια που αποτελούν ύμνους του μοντέρνου metal.Your Betrayal, Tears Don’t Fall, Scream Aim Fire, 4 Words (To Choke Upon), αυτά είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που αποτελέσαν το soundtrack για μια ολόκληρη εποχή του σκληρού ήχουκαι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στην Ελλάδα, στις πρώτες headline εμφανίσεις των Bullet For My Valentine στη χώρα μας!Οι Bullet for my Valentine, όμως, δεν είναι ένα συγκρότημα που βασίζεται μόνο στις παλιές του δόξες. Ανανεώνουν τον ήχο τους από άλμπουμ σε άλμπουμ, προσθέτοντας συνεχώς νέα στοιχεία, με την πιο πρόσφατη δουλειά τους, το Gravity, να τους βρίσκει να κινούνται σε πιο ηλεκτρονικά, αλλά, παράλληλα, πάντα ηλεκτρικά μονοπάτια.Κάθε τους ζωντανή εμφάνιση αποτελεί ένα μεγάλο metal πάρτι και αυτήν τη φορά είμαστε όλοι καλεσμένοι.Έτοιμοι;SCREAM! AIM! FIRE!Προπώληση εισιτηρίων:Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου!Τα πρώτα εισιτήρια κοστίζουνΣτη συνέχεια η τιμή τους θα διαμορφωθεί σταΘεμιστοκλέους 25, ΟμόνοιαΤηλέφωνο: 2103846783Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη: 10:30-19:00Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:30-21:00Σάββατο: 10:30-17:00Εμμανουήλ Μπενάκη 22, ΟμόνοιαΤηλέφωνο: 2103304133Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30Πίνδου 1, ΛαδάδικαΤηλέφωνο: 6937176490Ωράριο λειτουργίας:Πέμπτη: 22:00-04:00Παρασκευή: 20:00-09:00Σάββατο: 20:00-09:00Κυριακή: 20:00-02:00Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: ΚΛΕΙΣΤΑΓ’ Σεπτεμβρίου και Γρ. ΛαμπράκηΤηλέφωνο: 2310284700Ωράριο λειτουργίας:Από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή10:00-22:00Αντώνη Τρίτση 12, ΠυλαίαΤηλέφωνο: 2315514760Ωράριο λειτουργίαςΚαθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 12-8μ.μ.Σάββατο 8:30π.μ.-14:30μ.μ.Σε όλη την ΕλλάδαΔίκτυο καταστημάτων PublicOnline Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:(Για την αγορά εισιτηρίων μέσω Internetυπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου)