HAPPENING NOW FEST vol. I: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου @ An Club

HAPPENING NOW FEST vol. I





featuring:

HEAD ON

TOXIC RABBITS

CHURCH OF THE SEA

EMI PATH







Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019,

An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, Αθήνα)





Τιμή εισιτηρίων:

8€ προπώληση / 10€ ταμείο





Προπώληση εισιτηρίων:

• Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)

• Full Moon Store #1 (Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια)













Oι Head On είναι μια τετραμελής μπάντα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2014. Ηχητικά βρίσκονται στον χώρο που δημιουργείται ανάμεσα στην punk rock και την post-punk.O πρώτος τους δίσκος "Ubik", κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018, "ένα ντεμπούτο που δεν απαιτεί, αλλά αρπάζει την προσοχή σου με την πρώτη ακρόαση. Συνεχείς κορυφώσεις, post-punk ταχύτητα με βαριές και φρενήρεις κιθάρες. Ψυχρό και υπολογιστικό, αλλά ατμοσφαιρικό κι ενίοτε φιλόξενο κι ασφυκτικό".Οι Toxic Rabbits δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2016, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγωγής του πρώτου τους δίσκου με τίτλο "City of Dead Lights", ο οποίος περιλαμβάνει 10 κομμάτια.Παίζουν μουσική επηρεασμένοι από post-punk αλλά και alternative ήχους. Οι στίχοι τους συνθέτουν αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν "αστικά ποιήματα", έχουν κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο, έντονο συμβολισμό και ορισμένοι είναι σουρεαλιστικοί.Στα τύμπανα είναι ο Νάσος, στις κιθάρες ο Αποστόλης Λαγαρίας, στο μπάσο ο Δημήτρης Μανδηλαράς και στα φωνητικά και τους στίχους η Δανάη Κασίμη.Οι Church of the Sea σχηματίστηκαν το 2017 με σκοπό να παντρέψουν το doom με το σκοτεινό electronic rock, συνδυάζοντας φαζαρισμένους ήχους, παραμορφωμένα beats και υπνωτικά φωνητικά.Το ντεμπούτο EP τους "Anywhere but Desert" κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 2018, ηχογραφήθηκε στα Artracks Studios και στα Suono Studios του Coti K. σε παραγωγή του Αλέξη Μπόλπαση (Whereswilder, Noise Figures, Cyanna Mercury) και των Church of the Sea, ενώ η μίξη και το mastering έγιναν από τον Chris Common (Chelsea Wolfe, Omar Rodríguez-López, Emma Ruth Rundle).Η Emi Path κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της με τίτλο "The Shadow" τον Μάρτιο του 2017. Μέσω αυτού, μας έδωσε την ευκαιρία να συνυπάρξουμε σε έναν ατμοσφαιρικό και μελαγχολικό κόσμο με κύρια βάση του το post-rock αλλά και με τάσεις πειραματισμού, μινιμαλισμού, καθώς και ambient.Κέρδισε θετικότατες εντυπώσεις από το κοινό και τον εγχώριο Τύπο, ενώ η ίδια και το σχήμα της είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν σε σημαντικές εγχώριες σκηνές και festivals, όπως και σε ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό project, στημένο σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην Ivrea, μια μικρή ιταλική πόλη.Στις 22 Φεβρουαρίου θα ακουστούν κομμάτια του "The Shadow" αλλά και καινούρια, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εξερεύνησης και οδηγούν σε νέα ηχητικά και συνθετικά μονοπάτια.Πιάνο, φωνή – Emi PathΜπάσο – Ηλίας ΠανταζήςΒιολί – Ηλίας ΣδούκοςΟι εγγενείς μελωδίες της Εύας, οι indie και ψυχεδελικές κιθάρες του Πάνου και οι εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του Παύλου στα πλήκτρα συνθέτουν το κράμα των Atomic Love. Σε ενεργό δράση από το 2017, τώρα δουλεύουν στον πρώτο τους δίσκο.ConceptΗ παράδοση του ελέγχου είναι αυτό που μας κινεί να ζήσουμε τον έρωτα και αυτό που μας κάνει να τον χάσουμε, επιζητώντας την ανάκτησή του.Όταν ο έλεγχος επιστρέψει σε εμάς, επιστρέφει και η ανάγκη να τον χάσουμε ξανά και ξανά σε μια ατέρμονη λούπα. Οι Atomic Love εξερευνούν αυτό το παράδοξο, την ανάγκη της εξέλιξης και της αυτοκαταστροφής, τις σκέψεις και τα συναισθήματα από το πρίσμα του ενός μέσα σε μια ερωτική σχέση.