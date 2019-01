IN FLAMES: Lyric video για το νέο single "I, The Mask"

"I, The Mask" tracklist:

1. Voices

2. I, the Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This Is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All the Pain

12. Stay with Me







Μετά τα "(This is Our) House" και "I Am Above" οιέδωσαν στη δημοσιότητα lyric video για το τρίτο single μέσα απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Ο λόγος για το ομότιτλοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Η δέκατη τρίτη δισκογραφική δουλειά του του σουηδικού death metal συγκροτήματος με τίτλοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςτην