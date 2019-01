MAXIMUM HIGH: Κυκλοφόρησε σε βινύλιο το ομότιτλο EP τους

Οι Maximum High κυκλοφόρησαν το ομότιτλο EP τους στην εταιρεία τους, τη Moving Coil Records. Το EP ηχογραφήθηκε στο στούντιο του συγκροτήματος, με παλιό αναλογικό εξοπλισμό και μια διάθεση «DIY», και περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια, τα Long Ago, Don't Let Me Down, Control My Love και Stay, που αποτελούν δείγμα του ωμού αλλά και μελωδικού ήχου τους.