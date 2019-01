OVERKILL: Lyric video για το νέο κομμάτι "Head Of A Pin"

"The Wings Of War" tracklist:

01. Last Man Standing

02. Believe In The Fight

03. Head Of A Pin

04. Bat Shit Crazy

05. Distortion

06. A Mother's Prayer

07. Welcome To The Garden State

08. Where Few Dare To Walk

09. Out On The Road-Kill

10. Hole In My Soul









Μετά το, οιπαρουσίασαν ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο δέκατο ένατο άλμπουμ τους με τίτλοΠρόκειται για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.Η νέα δισκογραφική δουλειά των thrash metallers αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΟι ηχογραφήσεις τουέλαβαν χώρα στακαιμε μηχανικούς ήχου τον μπασίστακαι τον κιθαρίσταΤην παραγωγή ανέλαβε η ίδια η μπάντα ενώ την μίξη και το mastering επιμελήθηκε ο. Πίσω απο το εξώφυλλο βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο).