ROTTING CHRIST: Lyric video για το νέο κομμάτι "The Raven"

Μετά τα "Heaven and Hell and Fire" και "Fire, God and Fear" οι Rotting Christ δίνουν στην δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο άλμπουμ "The Heretics" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Season of Mist στις 15 Φεβρουαρίου 2019.