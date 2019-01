SELEFICE, PSYCOREPATHS, FRAGMENTS OF DESPAIR, ARS GOETIA: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου @ An Club

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ





Άλλο ένα δυνατό ακραίο metal live, διοργανώνει ηστο θρυλικό(Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)!Headliners θα είναι οι ιστορικοί SELEFICE, που έχουν γυρίσει για τα καλά στη σκηνή συμμετέχοντας σε αλλεπάλληλα live και ετοιμάζοντας και τη νέα τους δουλειά που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και να διαδεχθεί το τεράστιο άλμπουμ «Where Is The Heaven»!Σε θέση co-headliner μια από τις καλύτερες ελληνικές αγγλόφωνες hardcore μπάντες, οι PSYCOREPATHS. Και αυτοί με μεγάλη ιστορία και έτοιμοι να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ που αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον!Πιο πριν, άλλη μια μπάντα της ANGELS PR, οι FRAGMENTS OF DESPAIR, που το πρώτο τους άλμπουμ προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και σε φυσική μορφή! Το μελωδικό thrash-death τους είναι για μεγάλα πράγματα!To φεστιβάλ θα ανοίξουν, οι ελπιδοφόροι νεαροί ARS GOETIA, που έχοντας κυκλοφορήσει ένα πολύ ενδιαφέρον single, ετοιμάζονται για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους EP, παίζοντας εν τω μεταξύ πολλά λάιβ στην Αθήνα!Είσοδος: 8 ευρώDoors open: 19:30Ώρες εμφάνισης:ARS GOETIA 20:30-21:00FRAGMENTS OF DESPAIR: 21:10-21: 50PSYCOREPATHS: 22:00-22:40SELEFICE 22:50-23:50Οι Selefice είναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septiflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 24 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και στα δεύτερα φωνητικά και ο Vaggelis V στα drums, οι οποίοι είναι επίσης μέλη σε μια άλλη θρυλική cult μπάντα της ελληνικής extreme metal σκηνής, τους Necromancy.Αυτή την εποχή προβάρουν εντατικά σε παλιό αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό, πραγματοποιώντας κάποια αθηναϊκά λάιβ, ενώ παράλληλα η Floga Records επανακυκλοφόρησε το Where Is the Heaven πρώτα σε cd και σε βινύλιο.Η μπάντα επίσης βρίσκεται ήδη στο στούντιο ηχογραφώντας ολοκαίνουργιο υλικό!===============Οι Psycorepaths σχηματίστηκαν από το φθινόπωρο του 2004.Στα πρώτα δύο χρόνια της ύπαρξής τους είχαν κυκλοφόρησαν με δική τους παραγωγή 2 demos, 2 promos, 4 maxi-singles και 1 άλμπουμ. Επίσης συμμετείχαν σε πολλές hardcore και metal συλλογές αυτά τα χρόνια.Στα τέλη του 2006 / αρχές του 2007 η μπάντα μετατρέπει τον ήχο σε σύγχρονο metallic / hardcore με κοινωνικούς πολιτικούς στίχους. Την άνοιξη του 2009, άρχισε να συνθέτει το promo-e.p. " Your Entropia Has Arrived " που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2010 σε παραγωγή του M.I. στούντιο. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις, η μπάντα επέστρεψε στο στούντιο για να τελειώσει το πρώτο της official full length album "Your Entropia Has Finally Arrived" που περιείχε την επανηχογράφηση του προηγούμενου promo-ep και 5 νέα τραγούδια. Η παραγωγή έγινε στο M.I. στούντιο. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2013 από την Angry Owl Records και Nervous B.D. Style Produxxxions και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τον Ελληνικό και ξένο τύπο.Μετά από μια ακόμα αλλαγή στη σύνθεση της , η μπάντα επέστρεψε στο στούντιο για να γράψει 2 νέα τραγούδια (συν ένα bonus track) τον Νοέμβριο του 2014, για να γιορτάσουν τη δεκαετία τους. Αυτά τα τραγούδια κυκλοφόρησαν ως maxi-single, υπό τον τίτλο "10 Winters After". Το '10 Winters After ' κυκλοφόρησε και πάλι από την Angry Owl Rec. και Nervous B.D. Style Produxxxions σε περιορισμένα cd, τα οποία ήταν διαθέσιμα στην πρώτη εμφάνιση για το Hardcore Help Foundation στην Ελλάδα. Όλα τα έσοδα από το επετειακό maxi-single, δόθηκαν στο Ίδρυμα Hardcore Help Foundation.Μια περιορισμένη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια του δεύτερου quinquennium που κυκλοφόρησε το τέλος του 2016, μέσω των RottingHam NetLabel, Angry Owl Records και του Nervous B.D. Style Produxxxions, η οποία έγινε sold out την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας της.Οι Psycorepaths μοιράστηκαν τη σκηνή με πολλές μεγάλες μπάντες όπως οι Rotting Christ, οι Strife (ΗΠΑ),οι Nasty,οι Vodka Juniors, οι Aherusia,οι Vendetta (BG), οι Redound, οι Panx Romana, οι Antidrasi, οι Deathbed (Φινλανδία), οι Septic Flesh, οι Tankard, και άλλοι.Επίσης πραγματοποίησαν 2 επιτυχημένες ελληνικά mini tours μέχρι σήμερα και θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της NorthxWest (Κέρκυρα) ακραίας μουσικής σκηνής.Πρόσφατα, επίσης έπαιξαν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στο γνωστό Metalhead Meeting, παρέα με τεράστια ονόματα της σκηνής, όπως οι Soulfy, Childen Of Bodom, Epica κ.α.===============ΟΙ Fragments of Despair δημιουργήθηκαν στην Πάρο το 2013 απο τον τραγουδιστή και κιθαρίστα, Ρωμύλο(Romulus) Χονδρογιωργάκη ,και κιθαρίστα, Στέλιο(The youth) Ζουμή, του συγκροτήματος.Μερικούς μήνες αργότερα εντάχθηκε στη μπάντα ο Γιώργος Τσόλης στο μπάσο. Στις 9/7/2014 κυκλοφόρησε στο ’youtube’ το πρώτο demo τραγούδι της μπάντας με τίτλο 'Under the same sky' και στις 19/7/2014 το δεύτερο 'Eradicate War'.Αυτά τα δύο τραγούδια κέντρισαν το ενδιαφέρον του μουσικού παραγωγού Clive Martin κι έγιναν αφορμή να κυκλοφορήσει στις 17/1/2015 το πρώτο Ep του συγκροτήματος σε παραγωγή του. Τύμπανα έπαιζε ο Alex Sypsomos. Έπειτα από τρία χρόνια, με αρκετές ζωντανές εμφανίσεις και αρκετές αλλαγές μελών, οι Fragments of despair κυκλοφορούν το 'Broken lost Mistakes',το πρώτο τους άλμπουμ. Παραγωγός ο Clive Martin.Στα τύμπανα πλέον είναι ο Σεβάν Μπαρσαμ (Memorain,Karma Violence) και στο μπάσο ο Jason Ιωακείμ(Lucans).===============Οι Ars Goetia είναι ένα Blackened Death Metal συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2017 στην Αθήνα. Πλέον αποτελείται από τους: Chris Woldren στη φωνή, Άρη Μαστρόκαλο και Νίκο Μπικάκη στις κιθάρες, Δημήτρη Αργύρη στο μπάσο και Γιάννη Δράκο στα ντραμς.Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν το πρώτο τους EP ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει ένα single τον περασμένο Ιούνη!