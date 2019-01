THE ROCKIN’ DEAD: Reckless Years Party - Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου @ Remedy Live Club

Με αφορμή την συμπλήρωση 3 ετών από την δημιουργία του συγκροτήματος και την κυκλοφορία του, οισας προσκαλούν τηνστοσε ένα ιδιαίτερο Party που διοργανώνουν!«Το concept είναι να μαζευτούμε παρέα με καλούς φίλους που μας στηρίζουν, με συνεργάτες που μας έχουν βοηθήσει αλλά και με νέους φίλους και Fans που τους αρέσει η μουσική μας και δεν έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε καλύτερα έως τώρα στα show μας… και να μιλήσουμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε ξέφρενα όλοι μαζί!!! Η αφορμή? Μα φυσικά τα 3 χρόνια ύπαρξης τωνως συγκρότημα και της κυκλοφορίας του 1ου μας δίσκου… So get ready and tune up all you boyz and girlz - come and rock out with us , you’ll definitely enjoy yourselves» - TR’D_Πρόγραμμα βραδιάς:- Special Live performance από τους- DJ set από τους Dimi P. & Rizla DiCasto (80’s, 90’s, 00’s Rock, hard rock, alternative music)- Giveaway με αναμνηστικά δώρα & εκπλήξειςDOORS OPEΝ AT 21.00 | DAMAGE: FREE ENTRY═════════════════════════ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 210 2832390JOIN US@REMEDY LIVE CLUB═════════════════════════Public TransitΗΣΑΠ: 250μ. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Νέο ΗράκλειοΟΑΣΑ: 500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, Στάση Γραμμής Α8, κάθε 1 ώρα, από 00:30 έως 04:30