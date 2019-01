Το ντοκιμαντέρ "Gimme Danger" για τους Stooges και τον Iggy Pop, στην ΕΡΤ2

Μετά την προβολή του "David Bowie: The Last Five Years", η ΕΡΤ2 συνεχίζει να προβάλλει αξιόλογα μουσικά ντοκιμαντέρ, συνεχίζοντας με το "Gimme Danger" του Jim Jarmusch για τους θρυλικούς Stooges (γνωστούς και ως Iggy and the Stooges), σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση.