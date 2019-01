Vive Le Punk Rock Festival: 15 και 16 Φεβρουαρίου

Vive Le Punk Rock - Festival In Athens

the 6th edition is happening on February 15th & 16th 2019

Day 1

DAY 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

bands :

Σημεία προπώλησης :





H 77- 82 team επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά με τοσε ένα διήμερο κόλαση! To punk rock φεστιβάλ των Βαλκανίων και όχι μόνο, που έγινε θεσμός προσελκύει ολοένα και περισσότερο κόσμο από την όλη την Ευρώπη αλλά και τις ΗΠΑ, με punk rock μουσικάρες και φυσικά άφθονη μπύρα!Μετά τις αξέχαστες παρουσίες των Exploited στο Vive le Punk Rock 2017 & των GBH, Subhumans & Partisans το 2018 σειρά για φέτος έχουν οι βετεράνοι του αγγλικού punk Peter & the Test Tube babies (1978) και οι τρομεροί Baboon Show που θα είναι οι headliners για την πρώτη και για την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ αντίστοιχα.Μαζί τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα oι Λονδρέζοι anarcho punk πρωτεργάτες Conflict (1981) και οι Άγγλοι Mau Maus (1979) που επιστρέφουν μετά απο 34 ολόκληρα χρόνια.H πρώτη μέρα του φεστιβάλ έρχεται να μας τινάξει τα μυαλά , καθώςκαιθα μοιραστούν την σκηνή του Tres και θα βάλουν φωτιά!Οι μοναδικοίδεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο στο διάβα τους τα τελευταία χρόνια με παρουσίες σ’όλα τα αξιόλογα φεστιβάλ & με περιοδίες ανά τακτά χρόνικα διαστήματα στην Ευρώπη! Προσγειώνονται σε δαιμονιώδη φόρμα λοιπόν στο stage του Tres για να ένα μοναδικό show αλλά και καλύτερο-ανανεώμενο από το αυτό του 2008 όπου ήταν sold out! Μετρώντας 23 κυκλοφορίες τα τελευταία 40 χρόνια όπου κάνεις μπορεί να διακρίνει ρυθμούς punk rock ‘77 αλλά και Oi! , Rock n roll μέχρι post punk-new wave. "Banned from the Pubs", "Spirit of Keith moon" , "Jinx" , "Run Like Hell" , "Blown out Again" , και όποιος αντέξει!Μαζί τους την πρώτη μέρα του φεστιβάλ οι θρύλοι του anarchopunk! O Colin Jerwood και η παρέα του , έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Vive le Punk Rock 2019 για μια και μονάδικη εμφάνιση. Από το 1981 που δημιουργήθηκαν , οι CONFICT με πολιτικό τους στίχο καθώς με το ακτιβιστική τους δράση που έχουν ως μπάντα, (εμπράκτη συμμέτοχη στο ALF, Anarchist Movement και αμέτρητες συναυλίες οικονομικής ενίσχυσης ) έχουν επηρεάσει πληθώρα συγκροτημάτων στο σκληρό ήχο. Υπομονή μέχρι τις 15/2 για να τραγουδήσουμε το "The serenade is dead", "Carlo Guiliani " , "The Ungovernable Force" κ.α αγαπήμενα τραγούδια - ύμνους!Οι φοβεροίέρχονται από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας για να μας ταρακουνήσουν με την street punk μουσική τους και τα επίκαιρα κοινωνικό/πολιτικά τους μηνύματα. Τελευταία εμφάνιση τους στην Έλλαδα ήταν το Μάρτιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη στην Street Attack. Με νέο δίσκο (Tox-Populi) στις απόσκευες τους από την Punk ’n’ Loud Records έρχονται να μην μας αφήσουν να πάρουμε ανάσα! Ανυπομονούμε!Οι Γερμανοί, 6μελής μπάντα από το Μόναχο με 27 πλέον χρόνια ιστορία επίσκεπτονται για πρώτη φόρα την Ελλάδα. Δηλώνουν ετοίμοι να μας χαρίσουν ένα τίμιο punk rock show με επιπλέον στοιχεία ska όπως με την συνοδεία σαξόφωνου παρακαλώ.επίστρεφουν στο Vive Le Punk Rock μέτα την εμφάνιση τους το 2017 μαζι με Angelic Upstarts & Funeral Dress & δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις! Street punk χαμός και Oi! Punk μελωδίες. 'Oπως κάθε φορά τα Live τους είναι εκρηκτικά ιδίως στο Αθηναϊκο τους κοινό!Το line up της πρώτης μέρας ολοκληρώνεται με τους INJUSTICE X SQUAD από την Αθήνα με χάρντκορ ήχο και με δυναμική-τσαμπουκαλεμένη, όπως συνηθίζουν, Live εμφάνιση.Headliners για την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ που θα λάβει μέρος στο υπόγειο του An Club οι εκρηκτικοίαπό Σουηδία , η καλύτερη punk rock μπάντα LIVE με γυναικεία φωνήτικα αυτήν τη στιγμή αδιαμφησβήτητα.Η τετραμελής μπάντα με σαφείς επιρροές από X-Ray Spex, Blondie, Hellacopters , Ramones, Buzzcocks, AC/DC, Turbonegro & Toy Dolls όπως οι ίδιοι παραδέχονται. Το ἀλμπουμ ‘’The World is bigger than yours’’ ήταν αύτο που τους απογείωσε ως μπάντα, δημιουργώντας ένα μεγάλο κύμα θαυμαστών, κυρίως στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και φυσικά η Ελλάδα! Απαριθμούν εκαντοντάδες συναυλίες, σε καταλήψεις , σε κλαμπς και φεστiβάλ από το 2005 έως σήμερα και έχοντας στο ενεργητικό τους 18 ήδη κυκλοφορίες . "You got a problem without knowing it" , "Tonight" , "Punk Rock Harbour" , "Me, Myself & I" και μια Cecilia (φώνη) να ίπταται. Είστε πραγματικά έτοιμοι για αυτό το show?Oι βετέρανοι, επιστρέφουν δυναμικότατα μετά απο 34 χρόνια και έρχονται να μας χορέψουν στους UK ‘82 ρυθμούς τους & εμείς με τη σειρά μας να ακούσουμε επιτέλους "Society’s Rejects" , "Facts of War" κ.α ! Μετά την επανάσυνδεση τους είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα ανέβουν σε stage εκτός Αγγλίας , έχοντας όμως ήδη κλέψει τις εντύπωσεις σε εγχώρια live & στο Rebellion Festival.Οι(1979) , Η 4η βρετανική μπάντα στο Vive Le Punk Rock 2019 με κοινά μέλη των Riot Squad & Mau Maus έρχονται να μας διδάξουν το πνεύμα του ‘’Punk Rock Family’’ που τους χαρακτηρίζει. Με ξεκάθαρες επιρροές απ’το δεύτερο κύμα του αγγλικού πάνκ και Street Punk / Oi! ακούσματα μπορεί πραγματικά κάνεις να απολαύσει τη συγκεκριμένη μπάντα δίχως να πάρει τα μάτια του από τη σκήνη.Οι τρομεροίέρχονται με φόρα από τη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας για ένα τρέλο raw hardcore punk metal show με d-beat στοιχεία για πολυ κοπάνημα πραγματικά. Έχοντας πάντα κοινωνικό-πολιτικό στίχο & με τον τραγούδιστη να βγαίνει με full face μάσκα ξέρουν πολύ κάλα πως πρέπει να πορώσουν όποιον έρθει στο An Club στις 16.02.19.Oι JUNKHEART για πρώτη φόρα στο Vive Le Punk Rock Festival! Tα εκρηκτικά shows τους και ο χαμός που δημιουργούν με το κοινό τους να είναι μοναδικό σε κάθε εμφάνιση τους. Την 2η μέρα του φεστιβάλ συμπληρώνουν οι Αθηναϊοι ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ με punk rock ύφος πάντα και ένα στοιχείο άγριας δύσης άλα desert punk . Μην τους χάσετε !'Ένα μοναδικό συναυλιακό διήμερο με πολλή μπύρα για όλους τους λάτρεις του Πανκ , που κανείς δεν πρέπει να χάσει!P.S. : Hangover BBQ στο Κρητικό Καφενείο Αντέστε (Κωλλέτη 11, Εξάρχεια ) την Κυριακη 17.02.19 από τις 13:00 !77-82 Punk Rock TeamΤιμές εισιτηρίων :Limited Early bird Weekend Tickets =Presale Weekend Tickets =Weekend Tickets on spot =15.02.19 Προπώληση =Πόρτες =στο Tres16.02.19 Προπώληση =/ Πόρτες =στο An ClubΏρα έναρξης: 19:00Tres Ζωοδ. Πηγής 3 & An Club Σολωμού 13-15 στα Εξάρχεια.event: https://www.facebook.com/events/322975428463505 Uncle Chroni's tattoo and body piercing , Φανερωμένης 7, Χολαργός 155 61, Τηλ. 211 400 7736Rhythm Records Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια 106 81, Τηλ. 210 384 1550Syd Records Πρωτογενούς 13, Ψυρρή 105 54, Τηλ. 210 321 8374Lab Records Βεΐκου 73, Αθήνα 117 41 Τηλ. 210 38 25805Κρητικό καφενείο Αντέστε Κωλλέτη, 11 106 81, Εξάρχεια