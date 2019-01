WATAIN: Επιστρέφουν τον Μάιο στην Αθήνα

Eastern Eclipse Tour 2019

WATAIN (Sweden)

Σάββατο 4 Μαΐου 2019 - Gagarin 205





“Extreme metal phantasmagoria”

Προπώληση Εισιτηρίων

Υπάρχουν κάποια ακραία metal σχήματα που δίνουν φαντασμαγορικά shows και ίσως τα πιο εντυπωσιακά να τα πραγματοποιούν οι Σουηδοί, που θα επισκεφτούν τη χώρα μας φέρνοντας μαζί τους όλο το stage show, το. Με αφορμή λοιπόν τοπου κυκλοφόρησε το 2018, το σχήμα με ηγέτη τον, επισκέπτεται για τρίτη φορά την Ελλάδα, πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη της επίσκεψη, για να ισοπεδώσει ότι έμεινε όρθιο από τότε…Οι, είναι από τα παλαιότερα black metal σχήματα, που ξεπήδησαν προς το τέλος της δεκαετίας του ’90 και θεωρούνται ως ένα από τα πιο ακραία σχήματα τόσο μουσικά όσο και θεματολογικά. Χαρακτηριστικό τους είναι η DIY νοοτροπία τους, που αφορά σχεδόν όλα τα μέρη της μουσικής τους. Έχουν ιδρύσει την εταιρία His Master’s Noise, μέσω της οποίας κυκλοφορούν τα άλμπουμ τους (βέβαια τα έχουν δώσει με license στην Century Media Records), ενώ φτιάχνουν και το merchandise τους, καθώς και τα σκηνικά για τις συναυλίες τους, με πιο χαρακτηριστικό τις φλεγόμενες τρίαινες.Μουσικά μιλώντας, είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει στους θρυλικούς DISSECTION (στους οποίους οδιετέλεσε χρέη μπασίστα κατά την διετία 2005 - 2006), αλλά έχουν επιρροές και από τουςκαι. Από το ντεμπούτο τους, “Rabid Death’s Curse” του 2000, δημιούργησαν αίσθηση στο underground κύκλωμα της ακραίας μουσικής, συνέχισαν με τα “Casus Luciferi” (2003) και “Sworn to The Dark” (2007), αλλά με το “Lawless Darkness” του 2010, κατόρθωσαν όχι μόνο να αποσπάσουν χρυσό δίσκο στην πατρίδα τους, τη Σουηδία, αλλά και να κερδίσουν και το αντίστοιχο Grammy στην κατηγορία “Best Hard Rock Band”, κάτι αδιανόητο μέχρι πρότινος για ένα τόσο ακραίο σχήμα!!!Στο επόμενο άλμπουμ τους, “The Wild Hunt” (2013), τόλμησαν να βάλουν μέχρι και κάποια καθαρά φωνητικά, ξενίζοντας ίσως κάποιους από τους παλιούς οπαδούς τους, μία απόφαση όμως που δείχνει και την διάθεση του γκρουπ να πειραματιστεί και εν τέλει να κάνει ότι γουστάρει, δίχως να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Το περσινό “Trident Wolf Eclipse”, σηματοδότησε μία επιστροφή στον πρώιμο, επιθετικό ήχο τους, λαμβάνοντας πολύ καλές κριτικές από τον διεθνή τύπο, ενώ υπήρξε και μία ειδική έκδοσή του, που προηγήθηκε της επίσημης κυκλοφορίας του και η οποία διατέθηκε μέσω του γερμανικού περιοδικού Rock Hard. Στην ευρωπαϊκή περιοδεία που ακολούθησε, διάρκειας ενός μηνός είχαν ως special guests τους ROTTING CHRIST, ενώ τις συναυλίες άνοιγαν οι Αμερικάνοι PROFANATICA, γεγονός που δείχνει το status που κατέχουν σε διεθνές επίπεδο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που περιόδευσαν με τους τιτάνες συμπατριώτες μας, με τους οποίους έχουν και πολύ καλές σχέσεις.Οι, όπως προείπαμε, θα επισκεφθούν την Αθήνα για μία και μόνο συναυλία, έχοντας μαζί τους όλο το εντυπωσιακό stage show και με την τιμή του εισιτηρίου,(στην προπώληση & 25 Ευρώ στο ταμείο) να είναι ιδιαιτέρως θελκτική για ένα γκρουπ του βεληνεκούς τους. Τέτοιου είδους συναυλίες, δεν χάνονται με τίποτα από το ακραίο κοινό, που οφείλει να τιμήσει ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα του χώρου.Ώρα έναρξης: 21:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Προπώληση) -(Ταμείο)Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)Bowel Of Noise (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα / Τηλ: 210 3846783)Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)Dazzled (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι / Τηλ: 210-5789892)ON-LINE: www.123tickets.gr