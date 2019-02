BILLY POD: Δευτέρα 4 Μαρτίου live παρουσίαση άλμπουμ @ Six Dogs

Billy Pod

“Drums To Heal Society” Tour

Μάρτιος, 2019

Tivon Pennicott (Gregory Potter saxophonist)Τηνξεκινά από τοη περιοδείασε 5 πόλεις της Ελλάδας(Βασίλης Ποδαράς), γνωστός μας από την πορεία του ως ντράμερ τωνκαι από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό άλλων σχημάτων της ελληνικής σκηνής, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο το ντεμπούτο άλμπουμ του Drums To Heal Society Ένα άλμπουμ σύγχρονης jazz που εμπλουτίζει τον jazz κώδικα αφετηρίας του με στοιχεία, pop-electronica, ροκ και ελεύθερου αυτοσχεδιασμού για να δημιουργήσει έναν ήχο πολυμορφικό στον οποίο τα ενοποιημένα πλέον στοιχεία που απαρτίζουν το σύνολο αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία στη σύγχρονη κοινωνία.Η επίσημη πρώτη live παρουσίαση του άλμπουμ “Drums To Heal Society” θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου, με ελεύθερη είσοδο, στο Six Dogs και με την επί σκηνής σύμπραξη των περισσότερων από τους καλεσμένους που συμμετείχαν και στην ηχογράφηση του άλμπουμ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00.Την ίδια μέρα με την έναρξη της περιοδείας στο Six Dogs, θα κυκλοφορήσει και η έκδοση βινυλίου του άλμπουμ, επίσης από την Puzzlemusik. Προς το παρόν το άλμπουμ κυκλοφορεί (ήδη από τις 7/2) σε CD & digital.Billy Pod live album presentation @ Six Dogs: Δευτέρα 4/3, Ώρα έναρξης 21.00, Είσοδος ΕλεύθερηΑβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3210510 http://sixdogs.gr Αμέσως μετά την Αθήνα το σχήμα του Billy Pod θα συνεχίσει την περιοδεία του στις εξής πόλεις:5/3 Πάτρα - Pop Horn6/3 Κέρκυρα - Πολύτεχνο7/3 Ιωάννινα - TBA8/3 Λάρισα – LintoΗ ώρα έναρξης και η τιμή εισιτηρίου για τις συναυλίες στις παραπάνω πόλεις θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.Στην περιοδεία το σχήμα του Billy Pod θα εμφανιστεί με τον σταθερό πυρήνα του τον οποίο απαρτίζουν οι: Βασίλης Ποδαράς (Billy Pod) – τύμπανα, Μιχάλης Τσιφτσής – κιθάρα, και Κίμων Καρούτζος – κοντραμπάσο. Μαζί τους και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο (μέλος των Next Step).Εκτός των παραπάνω στις ηχογραφήσεις του Drums To Heal Society συμμετείχαν επίσης ως καλεσμένοι και οι: Γιώργος Κοντραφούρης (πιάνο), Γιάννης Αναστασάκης (electronics), Στέφανος Χυτήρης (τύμπανα - από κοινού με τον Βασίλη Ποδαρά στο ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ) και Katerine Duska η οποία συμμετείχε με την φιλική συγκατάθεση της Minos EMI/UNIVERSAL ερμηνεύοντας το “Limit To Your Love” , σύνθεση των Feist και Chilly Gonzales, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό από την διασκευή του James Blake.Η κυκλοφορία του “Limit To Your Love” σε digital single προηγήθηκε της κυκλοφορίας του άλμπουμ Drums To Heal Society. Το τραγούδι έχει ήδη συχνή παρουσία στο ραδιόφωνο και σημειώσει σημαντική επιτυχία καθώς αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς και παραγωγούς ανά την Ελλάδα.Τα 11 κομμάτια του Drums To Heal Society συνιστούν ένα πολυμορφικό άλμπουμ με δυνατές μελωδικές γραμμές, με στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού αλλά και στοιχεία από άλλα μουσικά είδη που διαλέγονται και αλληλοσυμπληρώνονται ώστε τελικά να συνδιαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο.Πέρα από τα παραπάνω που αφορούν στο επιμέρους περιεχόμενο του άλμπουμ, το Drums To Heal Society δίνει στο σύνολο του την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε και στις live εμφανίσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα, Ιωάννινα και Λάρισα, σε πόσο υψηλό επίπεδο έχει φτάσει πλέον συνολικά η jazz σκηνή στην Ελλάδα.Το άλμπουμ έχει ήδη τραβήξει την προσοχή αγγλικών και αμερικανικών sites έχοντας πάρει ήδη πολύ καλές κριτικές:“This new artist to us at UK Vibe features a high calibre roster of Athenian musicians {...} As per any respectable bandleader, Vassilis Podaras is as comfortable in the background as he is in the foreground... There’s a community spirit here.” Damien Wilkes, UK vibe"... finds his own balance through uncomplicated structures and persuasive aesthetics that facilitate the listening." Filipe Frietas , Jazz Trail''a versatile composer and a subtle drummer with an ear for melody.{...} Billy Pod's sense for melodic immediacy combined with a musical vision that is mindful of every voice makes for a promising debut album.'' Friedrich Kunzmann , All about JazzYou Tube link: L https://youtu.be/0SQMipZDpRE Soundcloud link: Limit To Your Love https://soundcloud.com/puzzlemusik/limit-to-your-love-feat-katerine-duska-billy-pod Billy Pod Links:▶ Site: http://www.billypod.com/ ▶ Soundcloud: https://soundcloud.com/billypod ▶ Facebook: https://www.facebook.com/Billypoddrums / ▶ Twitter: https://twitter.com/PodarasVassilis ▶ Instagram: https://www.instagram.com/billypod Puzzlemusik:▶ Site: http://www.puzzlemusik.com / ▶ Soundcloud: https://soundcloud.com/puzzlemusik ▶ Facebook: https://www.facebook.com/puzzlemusik.label ▶ Twitter: https://twitter.com/puzzlemusik ▶ YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCW8