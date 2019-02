BILLY POD: Κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ

Billy Pod Links:

CD, Digital"Billy is an accomplished composer and arranger with both a great command of his instrument and the sensitivity to create authentic music with others''Tivon Pennicott (Gregory Potter saxophonist)Κυκλοφόρησε Πέμπτη 7/2/2019 το άλμπουμτου), γνωστός μας από την πορεία του ως ντράμερ τωνκαι από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό άλλων σχημάτων της ελληνικής σκηνής, κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ τουΈνα άλμπουμ σύγχρονης jazz που εμπλουτίζει τον jazz κώδικα αφετηρίας του με στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, pop-electronica και ροκ για να δημιουργήσει έναν ήχο πολυμορφικό στον οποίο τα ενοποιημένα πλέον στοιχεία που απαρτίζουν το σύνολο αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία στη σύγχρονη κοινωνία.Τον σταθερό πυρήνα του σχήματος του Billy Pod απαρτίζουν οι Μιχάλης Τσιφτσής (κιθάρα) και Κίμων Καρούτζος (κοντραμπάσο). Στο Drums To Heal Society συμμετέχουν επίσης ως καλεσμένοι και οι Γιώργος Κοντραφούρης (πιάνο), Γιάννης Παπαδόπουλος (μέλος των Next Step – πιάνο), Γιάννης Αναστασάκης (electronics), Στέφανος Χυτήρης (τύμπανα - από κοινού με τον Βασίλη Ποδαρά στο ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ) και Katerine Duska η οποία συμμετέχει με την φιλική συγκατάθεση της Minos EMI/UNIVERSAL ερμηνεύοντας το "Limit To Your Love" , σύνθεση των Feist και Chilly Gonzales (από το άλμπουμ της Feist "The Reminder") το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό από την διασκευή του James Blake.Η κυκλοφορία του "Limit To Your Love" σε digital single προηγήθηκε της κυκλοφορίας του άλμπουμ Drums To Heal Society. Το τραγούδι έχει ήδη συχνή παρουσία στο ραδιόφωνο και κατά τα φαινόμενα βρίσκεται ήδη σε τροχιά του να σημειώσει σημαντική επιτυχία καθώς αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς και παραγωγούς ανά την Ελλάδα.Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 κομμάτια και αντανακλά τις σκέψεις του δημιουργού του για τον σύγχρονο κόσμο, με όλο το χάος του, την ομορφιά του αλλά και τις προοπτικές που προσφέρει.Ο ίδιος ο Βασίλης Ποδαράς αναφέρει για το concept του άλμπουμ: «Όλοι μας έχουμε διαφορετικές πλευρές μέσα μας και αυτό είναι κάτι που νιώθω την ανάγκη να εξερευνήσω. Για μένα, τα τύμπανα συνδέονται με τα πάντα. Είναι ο ρυθμός με τον οποίο ζούμε τις ζωές μας, με τον οποίο ερωτευόμαστε, πολεμούμε, διεκδικούμε ή απελπιζόμαστε.Από το εναρκτήριο Void, στο οποίο οι διαφορετικές χροιές και η υφή των τυμπάνων μας υποδέχονται στήνοντας το σκηνικό, το άλμπουμ ταξιδεύει τον ακροατή σε μια διαδρομή με ενδιαμέσους σταθμούς την αναζήτηση για ουσιαστική επαφή, την αγάπη και την απώλεια, την μοναξιά, μέχρι που στο τέλος κυριαρχεί η ελπίδα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την τρυφερότητα της κιθάρας του Healing που κλείνει το δίσκο.Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυμορφικό άλμπουμ με δυνατές μελωδικές γραμμές, με στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασμού αλλά και στοιχεία από άλλα μουσικά είδη που διαλέγονται και αλληλοσυμπληρώνονται ώστε τελικά να συνδιαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο.Το "Connection" ζει εδώ μία δεύτερη ζωή (είχε εμφανιστεί πρώτη φορά στο ντεμπούτο του Next Step Quintet) ενώ το "Billy Pod" είναι μία σύνθεση του Γιώργου Κοντραφούρη, με τον ίδιο στο πιάνο.Πέρα από τα παραπάνω που αφορούν στο επιμέρους περιεχόμενο του άλμπουμ, το Drums To Heal Society δίνει στο σύνολο του την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε σε πόσο υψηλό επίπεδο έχει φτάσει πλέον συνολικά η jazz σκηνή στην Ελλάδα και να διαπιστώσουμε επίσης την πρόσληψη και την ανταπόκριση που μπορεί να έχει αυτό στο εξωτερικό. Τα πρώτα δείγματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά καθώς το έγκυρο, βρετανικό, UK Vibe στην κριτική του δίνει βαθμολογία 4 στα 5 !You Tube link: L https://youtu.be/0SQMipZDpRE Soundcloud link: Limit To Your Love https://soundcloud.com/puzzlemusik/limit-to-your-love-feat-katerine-duska-billy-pod Ηχογράφηση – Μίξη: Γιώργος Καριώτης (Studio Sierra)Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος (SweetSpot)Παραγωγή: Βασίλης Ποδαράς (aka Billy Pod)Artwork & Design εξωφύλλου: Carmelo ΠαπαδόπουλοςΦωτογραφίες: Φώτης ΦωτόπουλοςΤο βίντεο του τραγουδιού "Limit To Your Love" γυρίστηκε στο Dudu Loft από τον Φώτη Φωτόπουλο και τον Δημήτρη Μαντζαφό. Μοντάζ: Φώτης Φωτόπουλος.Το Drums To Heal Society θα παρουσιαστεί live στο σύνολο του στο Six Dogs την Δευτέρα 4/3 με την επί σκηνής σύμπραξη των περισσότερων από τους καλεσμένους που συμμετείχαν και στην ηχογράφηση του άλμπουμ.Την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσει και η έκδοση βινυλίου του άλμπουμ, επίσης από την Puzzlemusik. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την live αυτή παρουσίαση θα ανακοινωθούν έγκαιρα.