BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, CLUTCH και PLANET OF ZEUS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

καιμαζί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η καταιγιστική rock'n'roll τριάδα θα εμφανιστεί ζωντανά τηνστο(Θεσσαλονίκη) και τηνστηνστοΗ συμμετοχή τωνανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες απο την διοργανώτρια εταιρία. Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:Οι καταιγιστικοί Planet Οf Zeus έρχονται στο Release Athens 2019, για να συγκροτήσουν ένα εντυπωσιακό line-up, την, μαζί με τουςΠρόκειται για μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία που διαρκεί πλέον σχεδόν 20 χρόνια. Από τα γνωστότερα ονόματα της εγχώριας σκηνής, με τη μία soldout συναυλία να διαδέχεται την άλλη, σε κάθε πόλη και σε κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα χορευτικό groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο.Έχοντας εξερευνήσει διάφορες πτυχές του heavy rock ήχου, εξακολουθούν να αναζητούν νέους δρόμους, αγκαλιάζοντας την ωριμότητά που αναπόφευκτα έρχεται με αξιοθαύμαστο τρόπο. Μετά από τέσσερα εξαιρετικά albums ("Eleven The Hard Way" / 2008, "MachoLibre" / 2011, "Vigilante" / 2014, "Loyal To The Pack" / 2016), οι Planet Of Zeusακούγονται πιο σίγουροι και γεμάτοι από ποτέ. Αποτελούνται, άλλωστε, από τέσσερις σπουδαίους μουσικούς που κάθε φορά εμπλουτίζουν τον ήχο τους με νέα στοιχεία.Για εκείνους που δεν γνωρίζουν το "φαινόμενο" Planet Οf Zeus, η σχέση του αθηναϊκού heavy rock κουαρτέτου με το κοινό είναι μοναδική. Η ένταση και ο δυναμισμός τους μεταφέρεται άμεσα στην αρένα. Στις συναυλίες τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.Το κοινό τους παραμένει πιστό και συνεχώς μεγαλώνει. Συχνά-πυκνά, ρωτούν τον κόσμο που συνωστίζεται στα live τους: "Πόσοι ήρθατε σήμερα να μας δείτε για πρώτη φορά;" Απαντούν θετικά οι μισοί. "Πόσοι μας έχετε δει πολλές φορές;" Οι άλλοι μισοί. "Πόσοι θα ξανάρθετε;"Όλοι σηκώνουν τα χέρια!Το Release Athens 2019 ετοιμάζεται με χαρά να τους υποδεχτεί! Here comes the wolfpack!Η σπουδαία αυτή rock'n'roll τριάδα - αποτελούμενη από τους, τουςκαι τους- αποτελεί το βασικό line-up της, στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2019!H προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς(ένα εισιτήριο) και(δύο εισιτήρια), μέχρι και την Κυριακή 10/2. Από την Δευτέρα 11/2, οι τιμές διαμορφώνονται στα(ένα εισιτήριο) και(δύο εισιτήρια). Διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προςΔιάθεση:Τηλεφωνικά / στο 11876Online / www.viva.gr Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης,στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)Επισκεφτείτε το site, τη facebook και την instagram page του Release Athens για περισσότερες πληροφορίες, μαζί με τα τελευταία νέα και χρήσιμες οδηγίες για την προπώληση και την πρόσβαση στην Πλατεία Νερού:, μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη, οι, οι μαυροφορεμένοι σκοτεινοί rockers από το San Fransisco, και οι εκρηκτικοίάνευ περαιτέρω συστάσεων, σε μια βραδιά αληθινό-προσκύνημα, τOpen Air!Η προπώληση ξεκινάει προς(ένα εισιτήριο) και(δύο εισιτήρια) και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.Διάθεση:Τηλεφωνικά / στο 11876Online / www.viva.gr Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, WindΤρίτη 18 Ιουνίου / Fix Factory of Sound Open Air (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 /www.fixfactoryofsound.gr).