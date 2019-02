CHILDREN OF BODOM: Lyric video για το νέο single "This Road"

"Hexed" Tracklist:

"The Road"

"Under Grass and Clover"

"Glass Houses"

"Hecate’s Nightmare"

"Kick in the Spleen"

"Platitudes and Barren Words"

"Hexed"

"Relapse (The Nature of My Crime)"

"Say Never Look Back"

"Soon Departed"

"Knuckleduster"





Bonus tracks:

"I Worship Chaos" (live)

"Morrigan" (live)

"Knuckleduster" (remix)









Οιπαρουσίασαν το lyric video του singleαπο το επερχόμενο δέκατο άλμπουμ τους με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΠριν τοπροηγήθηκε τοτο οποίο ακούσαμε μέσω του επίσημου βίντεο που το συνοδεύει.