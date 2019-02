DIMLIGHT: Το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ "A Symphony Of Horrors"

"A Symphony Of Horrors" tracklist:

I. The Solace in Death’s Dreams

II. Descent into the Stygian Dark

III. Horror Unfurls Its Wings

IV. Basaltic Towers of Silence

V. Where Abominations Rule

VI. The Black Soul of Irkala Kar

VII. Crawling Through Despair’s Battlefield

VIII. Palace of the Elder Ones

IX. The Grim Fate of the Blessed









X. Beyond Death's Icy Grip

Οιπαρουσίασαν το εξώφυλλο του νέου τους ορχηστρικού άλμπουμ με τίτλο "που θα κυκλοφορήσει στιςΤο εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τον κιθαρίστα/τραγουδιστή της ελληνικής μπάντας,, με το εικαστικό μέρος να επιμελείται ηΤην μίξη και το mastering ανέλαβε οστοΤοαποτελεί μέρος του πολυσύνθετου πακέτου που συνοδεύει το άλμπουμκαι διαδέχεται την κυκλοφορία του επιτραπέζιου παιχνιδιού "Secrets of Irkala Kar" , του επίσης ορχηστρικού άλμπουμκαι της νουβέλαςη οποία εξερευνά σε βάθος την ιστορία πίσω από τους στίχους.