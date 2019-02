DOWNTOWN ASSOCIATION: Νέο άλμπουμ τον Μάρτιο

Born EnRaged tracklist:

01-Down At The Bottom

02-Nightfalls

03-The Rocket Song

04-This Letter

05-Washed Out In Town

06-Bonzo Wannabe

07-The Beast Of Unspoken Dreams

08-Sevenfold Collision

09-Rise Of The Fallen

10-Where I Belong

11-Until The Morning









Album Details :

All Music composed and written by Downtown Association

All Lyrics written by Dean Mess

Recorded and Mixed in Prassein Aloga Studio By Tasos Oikonomidis

Mastered by Mika Jussila - Mastering of the Universe

in Finnvox Studios

Album Cover , artwork design and layout by Condour Design





Τον δεύτερο δίσκο τους κυκλοφορούν τα κακά παιδιά απο τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης,με τίτλο! O Δίσκος κυκλοφορεί παγκόσμια τηςαπο τηνΓια την Μουσική του Δίσκου ευθύνη φέρουν η απροσάρμοστη τετράδα τωνΌλοι οι στίχοι γράφτηκαν απο τον πολυτάλαντοΗχογραφήθηκε και Μιξαρίστηκε στοαπό τονΜάστερ από τον ΘρύλοστοAlbum Cover, artwork design and layout by