GENERATION OF GUTS Fest Vol.3: Παρασκευή 15 Μαρτίου @ An Club

GENERATION OF GUTS Fest Vol.3

Tην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ οι Sun, Rain in Life, Routes of Neptune, Berehynia & Dead South Dealers

έρχονται στην σκηνή του an στα πλαίσια του Generation of Guts Fest Vol. 3!





Το Generation of Guts γεννήθηκε ως ιδέα προκειμένου να στηρίξει νέα σχήματα που αποδίδουν με όρεξη και πάθος τις όμορφες μουσικές τους!





Αφιερωμένο στον heavy - rock ήχο, παρουσιάζει αυτή τη φορά, 4 εξαιρετικές και πολλά υποσχόμενες μπάντες της εγχώριας σκηνής μας!





Sun, Rain in Life

Routes of Neptune

Berehynia

Dead South Dealers





Doors open 20:30 - Starts: 21:00

Damage 5 euros

Οι, έχοντας κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2015 το ντεμπούτο full length album τους “96/4”, σε παραγωγή Fotis Benardo (Inner Wish, Septicflesh, Rotting Christ, Melechesh κ.α.), μίξη Steve Evetts (All Out War, Amen, Architects, The Dillinger Escape Plan, Every Time I Die, Hatebreed, Misfits, Prong, Sepultura, Sick of it All, Skinlab, Suicide Silence, Symphony-X κ.α.) και mastering του Alan Douches (Motorhead, Torche, Cancer Bats, Mono, Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, High on Fire, Converge, Mastodon, Kvelertak, Baroness κ.α.), έχοντας εμφανιστεί στο πλευρό των Barb Wire Dolls σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, αλλά και έχοντας συμμετάσχει σε σημαντικά εγχώρια festivals όπως τα Defcon Fest, New Long Fest, 2 Smoking Barrels Annual Anniversary Party κλπ, είναι από τις μπάντες που δεν χορταίνεις να παρακολουθείς ζωντανά.Το επηρεασμένο από το 90’s grunge rock υλικό τους ακούγεται νοσταλγικό και ταυτόχρονα φρέσκο αφού μέσα από τους στίχους τους αναζητούν τον άνθρωπο και την ζωή εκ νέου, ενώ οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι πάντα αξιομνημόνευτες.********************Οιείναι ένα τετραμελές heavy rock σχήμα που δημιουργήθηκε ως Decay Greed τον Άυγουστο του 2010 από τους κιθαρίστες Γιώργο και Χρήστο και πήρε την τελική του μορφή με τον Νίκο στα φωνητικά, τον Μανώλη στο μπάσο και τον Μόα στα τύμπανα. Όσο ο καιρός περνούσε, η μπάντα έπαιζε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ηχογραφούσε νέο υλικό. Επήλθαν, όμως αλλαγές στην σύνθεση και ενώ ο Χρήστος και ο Μόας παραμένουν, πλέον τους συντροφεύουν ο Μπάμπης στα φωνητικά και ο Φιλοποίμην στο μπάσο. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο Ep, ένα album και τρία singles τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στις σελίδες youtube και bandcamp!Facebook : https://www.facebook.com/RoutesofNeptune Bandcamp : https://routesofneptune.bandcamp.com Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOIsykxOafwh3mFuJP4we7g Instagram : https://www.instagram.com/routesofneptune/?hl=el ********************Οιειναι μια post-sludge metal μπαντα απο Θεσσαλονικη. Αποτελειται απο τους Αγγελο Τζαμτζη, Στεφανο Λαμπριδη, Δημητρη Ζαχαρια, Δημητρη Τζουνη και Αγαπητο Εξηνταρη.Το ντεπουτο αλμπουμ τους "Nourishing rites" κυκλοφορησε το Σεπτεμβριο του 2018.Facebook : https://www.facebook.com/BerehyniaBand Instagram: https://berehynia.bandcamp.com/releases Bandcamp: https://www.instagram.com/berehynia.official ********************Με επιρροές από τη heavy rock και metal διεθνή μουσική σκηνή, οισυστάθηκαν το 2013 και κατάφεραν να δημιουργήσουν αίσθηση από τα πρώτα τους κιόλας βήματα. Η νίκη τους στον διαγωνισμό "Battle of the Bands" το 2015 ήταν η πρώτη ευρύτερη αναγνώριση που έλαβαν για τον ιδιαίτερο, ευρηματικό τους ήχο αλλά και στίχο. Το 2016 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single "Note to Self" και το 2017 τον ολοκληρωμένο τους δίσκο "Walk Through the Line", ο οποίος έχει στα credits το όνομα του Αlan Douches (Motorhead, Clutch, Mastodon) για το mastering αλλά και του Γιάννη Μακρή (4Bitten, Anorimoi, Dimlight) για την παραγωγή, ηχογράφηση και μίξη. Η παγκόσμια διανομή του "Walk Through the Line" έγινε από την Sliptrick Records. Τον Σεπτέμβριο του 2017, οι Dead South Dealers ανακοίνωσαν τον νέο τους frontman, Ανδρέα Μπούτο, ενώ λίγο καιρό μετά κυκλοφόρησαν το πρώτο τους video clip που έντυσε με εικόνα το ξεχωριστό κομμάτι τους, "Vinnie the Vet". Αυτό τον καιρό βρίσκονται στο στούντιο, ετοιμάζοντας νέο υλικό.Facebook : https://www.facebook.com/deadsouthdealers Instagram : https://www.instagram.com/dead_south_dealers Spotify: https://open.spotify.com/artist/6jnLALr0X0myMUZbUswDNl Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRKO_0o3COyTHvN4IFGnxjA Bandcamp : https://deadsouthdealers.bandcamp.com Website: https://deadsouthdealers.com