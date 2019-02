GEOFF TATE' S OPERATION MINDCRIME LIVE IN ATHENS: Τη συναυλία ανοίγουν οι Illusory

GEOFF TATE’S

Οι ILLUSORY δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 1992 από δύο φίλους, το Δημήτρη Θεοδώρου και τον Κώστα Χαραλαμπίδη, οι οποίοι συνήθιζαν να τζαμάρουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας που έμεναν. Με όπλα τους τον ενθουσιασμό τους, την επιθυμία τους και, πάνω απ' όλα, το πάθος τους και την αγάπη τους για τη μουσική, αποφάσισαν να κυνηγήσουν αυτό που κάθε πιτσιρικάς ονειρευόταν εκείνη την εποχή. Να φτιάξουν ένα δικό τους συγκρότημα και να παίξουν τα Heavy Metal τραγούδια που πάντα ήθελαν. Το πρώτο όνομα που σκέφτηκαν για τη μπάντα ήταν "Blessed Death", το οποίο σύντομα εγκατέλειψαν. Και μετά… "Ivory Tower"… αυτό ήταν καλύτερο. Ίσως πολύ καλύτερο!Τον Ιούνιο του 2008 το σεξτέτο ανοίγει για τους θρυλικούς Blue Oyster Cult σε ένα φανταστικό venue στην Αθήνα, το Θέατρο Βράχων. H συναυλία ήταν εκπληκτική και οι headliner πραγματικά έδωσαν τη δέουσα προσοχή στους Έλληνες «νεοφερμένους». Το καινούργιο κεφάλαιο της μπάντας είχε ήδη ξεκινήσει να γράφεται.Μερικούς μήνες μετά το συγκρότημα βρίσκει – επιτέλους – το δικό του χώρο. Μπαίνει στο δικό του στούντιο, το "iCave". Το καταφύγιό του και τόπο έμπνευσης και δουλειάς. Η βασική σκέψη ήταν να έχουν ένα χώρο δικό τους να πάνε, έξω από προγράμματα και καταστάσεις άσχετες με τα μέλη.Το "The Ivory Tower" κυκλοφόρησε το 2013 από την εταιρία The Leaders Records στην Ευρώπη, την Ιαπωνία (special edition cover & OBI) και μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες σε όλο το κόσμο.Η μπάντα συνέχισε με ένα mini tour στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε το δεύτερό της album με τίτλο "Polysyllabic", η παραγωγή του οποίου έγινε στα Matrix Studios από το Γιάννη Πετρογιάννη και το Δημήτρη Θεοδώρου. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο iCave Studio από το Δημήτρη Θεοδώρου και μέρος τους στα Matrix Studios από το Γιάννη Πετρογιάννη. Το album κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2016 από τη γερμανική εταιρία 7hard/7us Media Group. Για τα επόμενα δύο χρόνια οι Illusory προώθησαν το "Polysyllabic" με συνεντεύξεις και συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.Το 2019 βρίσκει τη μπάντα στο studio της για τις ηχογραφήσεις του τρίτου της album, παράλληλα με τις συναυλιακές υποχρεώσεις της.Δημήτρης Θεοδώρου: ΦωνήΓιώργος Παπαντώνης: ΚιθάραΓρηγόρης Μπάκος: ΚιθάραΝικήτας Δάνος: ΜπάσοΚώστας Κούλης: Τύμπανα