IN FLAMES: Lyric video για το νέο κομμάτι "Burn"

"I, The Mask" tracklist:

1. Voices

2. I, the Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This Is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All the Pain

12. Stay with Me









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα lyric video τουαπο το επερχόμενο δέκατο τρίτο άλμπουμ τους με τίτλοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςτηνΠροηγήθηκε το ομότιτλο "I, The Mask" , καθλως και τα "(This is Our) House" και "I Am Above"