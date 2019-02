LADIES OF METAL FESTIVAL VOL. 2: Σάββατο 30 Μαρτίου @ HolyWood Stage

Ώρες εμφάνισης:









Πάνω στα πρότυπα των μεγάλων female fronted metal φεστιβάλ του εξωτερικού, γεννήθηκε πέρσι από την, το, που ήδη γίνεται γνωστό και στο εξωτερικό, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών ξένων μπαντών. Η μεγάλη επιστροφή λοιπόν θα γίνει το, με ακόμα ισχυρότερο line up στοκαι ξανά όπως λέει και το concept, οι γυναίκες θα ηγούνται στα μικρόφωνα!Headliners θα είναι οι σημαντικοίπου επέστρεψαν φέτος με ένα υπέροχο άλμπουμ, το, που κυκλοφόρησε από την. Για πολλούς, ήδη η τέταρτη αυτή επίσημη δουλειά τους, θεωρείται ότι είναι η πιο πλήρης τους κυκλοφορία με τη νέα τραγουδίστριανα καλύπτει ευρύ πεδίο επιρροών από τον metal χώρο, δίνοντας ακόμα περισσότερη προσωπικότητα στη μπάντα. Co-headliners, οι επίσης σημαντικοί και έμπειροι. Επίσης με νέο άλμπουμ και δυνατές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι έτοιμοι για ακόμα ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα τους!Πριν από αυτούς, θα εμφανιστούν δύο πολύ ελπιδοφόρες μπάντες του χώρου που κοσμούν το δυναμικό της Angels Pr! Οι εντυπωσιακοί, με ένα μόλις EP στη διάθεση τους έχουν κάνει πολλά κεφάλια σε Ελλάδα και εξωτερικό να γυρίσουν προς το μέρος τους, μετρώντας ήδη εμφανίσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οιμε το πρώτο τους άλμπουμ έδωσαν σεμινάριο καλοφτιαγμένων κομματιών και άρτιου παιξίματος και έκαναν δυναμικό μπάσιμο στον ελληνικό female fronted χώρο!To festival θα ανοίξει μια από τις πολλές μπάντες τους εξωτερικού που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν! Οι έμπειροι και άρτιοι τεχνικά Ιταλοίκέρδισαν εύκολα τη μάχη μιας και συν τοις άλλοις μετρούν ήδη 2 κυκλοφορίες και ετοιμάζονται για την τρίτη, δίνοντας πρόσφατα στη δημοσιότητα ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ!fb event: https://www.facebook.com/events/441867193018440 Είσοδος:Προπώληση:Doors open: 19:0000.30 - Rock Party - DJ SET !!!Ο Meden Agan δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2005 στο Παρίσι , από τον κιθαρίστα Ντίμαν Κουτσογιαννόπουλο. Το πρώτο τους demo κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2006 και έλαβε πολύ καλές κριτικές και σχόλια. Σύντομα ηχογράφησαν το ντεμπούτο τους φουλ άλμπουμ, με τίτλο "Illusions" το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2007. Περιείχε epic-progressive metal τραγούδια με αντρικά φωνητικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μπάντα μοιράστηκε τη σκηνή με συγκροτήματα όπως Pain Of Salvation, Skyclad, Within Temptation, After All, Bloodtales, ETHS και The Old Dead Tree.Μετά από ένα χρόνο παύσης, αφού ο Diman επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε ξανά τους Meden Agan, με νέα μέλη και άρχισαν να δουλεύουν σε νέο υλικό που είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία ενός EP με τίτλο "Nemesis - Promo 2010" που περιείχε πέντε progressive/symphonic metal τραγούδια με οπερατικά φωνητικά. Το συγκρότημα ήταν: η Ηλιάνα Τσακιράκη (φωνητικά), ο Diman Κουτσογιαννόπουλος (κιθάρες), ο Τόλης Μικρούλης (πλήκτρα), ο Άρης Νικολέρης (μπάσο) και ο Πάνος Παπλωμάτας (τύμπανα).Σύντομα, το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πλήρες τους άλμπουμ "Erevos Aenaon" το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2011. Με την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Πάνος (τύμπανα) αποχώρησε από τη μπάντα και αντικαταστάθηκε αρχικά από τον Πλούταρχο Τσούρη και αργότερα από τον Philip Stone. Οι Meden Agan έδωσαν αρκετές ζωντανές εμφανίσεις, σαν support των Tarja, Epica, Maiden United, V.O.A και συμμετείχαν στο "Metal Female Voices Fest X" στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2012.Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Meden Agan χώρισαν τους δρόμους τους με τη βασική τραγουδίστρια τους Ηλιάνα, εξαιτίας μουσικών διαφορών. Μετά από 5 μήνες ακροάσεων, η coloratura soprano Μάγια Καμπάκη εντάχθηκε στο συγκρότημα και μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή και κύριο στιχουργό του Meden Agan, ο οποίος επέστρεψε πίσω από το drumkit, μπήκαν στο στούντιο «ARTemis» στα τέλη του 2013 για να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Lacrima Dei". Το mastering έγινε στα στούντιο Finnvox της Φινλανδίας από το γνωστό Mika Jussila (Nightwish, Children Of Bodom, Stratovarius). Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 μέσω της "No Regrets Records" (παράρτημα της "No Remorse Records"). Μια ιαπωνική έκδοση του "Lacrima Dei" ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2015 - μέσω της Rubicon Music – συμπεριλαμβάνοντας ένα κομμάτι bonus.Τον Δεκέμβριο του 2015, η Μάγια Καμπάκη αντικαταστάθηκε από τη Δήμητρα Παναρίτη. Η μπάντα αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται εκτενώς για τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις για να προωθήσει το τελευταίο τους άλμπουμτο οποίο κυκλοφόρησε από No Remorse Records στις 5 Ιανουαρίου 2018. Το άλμπουμ μιξαρίστηκε στα στούντιο Morton και το mastering έγινε στο Fascination street studios του Jens Bogren (Arch Enemy, Symphony X, Angra, Opeth κ.λπ.).===============Η μουσική των DIMLIGHT θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συμφωνικό death metal με σκοτεινά συμφωνικά στοιχεία, επιθετικές κιθάρες και κοφτερά γυναικεία φωνητικά που ντουμπλάρονται από brutal ανδρικά!Η μπάντα είναι εξαιρετικά ενεργή σε ζωντανές εμφανίσεις παγκοσμίως και η παρουσία τους στη σκηνή απελευθερώνει πάντα μια ακατέργαστη, μαγευτική ενέργεια ικανή να ξεσηκώσει και το πιο απαιτητικό ακροατήριο.Έχοντας δημιουργηθεί το 2006 και με 4 ολοκληρωμένα άλμπουμ ήδη στο ενεργητικό τους (ανάμεσα στους γκεστ μάλιστα ήταν και ο Seth Siro Anton των SEPTIC FLESH), οι DIMLIGHT έχουν παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως Arch Enemy, Lacuna Coil, Epica, Sirenia, Annihilator και πολλές ακόμα.Η μπάντα μαζί με τη νέα τραγουδίστρια της Mora, κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους άλμπουμ, "Kingdom Of Horrors", παρουσιάζοντας πολλές καινοτομίες που προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση!===============Οι Project Renegade είναι ένα τετραμελές metal συγκρότημα από την Αθήνα.Ξεκίνησε ως εγχείρημα των Ody (drums) και Μαριάννα (φωνή) και στο line-upπροστέθηκαν αργότερα οι Nick K. (κιθάρα) και Dim (μπάσο).Ο ήχος των Project Renegade είναι ένα μίγμα alternative, nu, industrial και gothic metal με μοντέρνο ήχο, groove, ambience και ηλεκτρονικά στοιχεία. Συνδυάζοντας heavyriffs με γυναικεία φωνητικά και groovy drumbeats η μπάντα έχει δημιουργήσειτον δικό της μοναδικό ήχο και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικόκαι ξένο τύπο.Oι Project Renegade κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους “Cerebra” στις 26 Μαρτίου 2017 για το οποίο έκαναν και το πρώτο τους videoclip για το κομμάτι “Pressure”. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στον πρώτο τους full-length δίσκο και στο να διαδώσουν την μουσική τους μέσω των live, έχοντας ήδη κάνει κάποιες σημαντικές εμφανίσεις σε πολλές χώρες στο εξωτερικό!===============Οι Disillusive Play είναι μια μπάντα με έδρα την Αθήνα που δημιουργήθηκε το 2014.Η μουσική των Disillusive Play μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ως Hard/Heavy Rock, αλλά πάντα με Metal νοοτροπία και αρκετά Progressive στοιχεία.Η μπάντα έχει δυνατή παρουσία στην τοπική live σκηνή με πολλά lives μαζί με γνωστούς καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι “La tulipe Noire”, “The Silent Wedding”, “Social Scream”, Δημήτρης Πουλικάκος και πολλούς ακόμα καιθώς επίσης και με συχνή παρουσία σε festival.Tο “Open Arms” είναι η πρώτη κυκλοφορία των Disillusive Play. 