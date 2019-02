Last Drive, Dr. Albert Flipout’s one CAN band: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου @ An Club

Το MERLIN’S MUSIC BOX, γιορτάζει και τα σπάει με





Last Drive & Dr. Albert Flipout’s one CAN band





Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στο An Club

Τοεπιστρέφει στην live “κοιτίδα” του, το(Σολωμού 13-15, Εξάρχεια), και συνεχίζει να γιορτάζει “ολοζώντανα” με τους φίλους του τα τριάντα χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου, έντυπου τεύχους τοΠέρασαν τριάντα ολόκληρα χρόνια από τη μέρα που το φανζίν MERLIN’S MUSIC BOX γεννήθηκε σε έντυπη μορφή κυκλοφορώντας 26 τεύχη από τα τέλη του 1988 μέχρι τα μέσα του 1995. Ακολούθησε μια παρατεταμένη περίοδο χειμερίας νάρκης και πριν από μερικά χρόνια οι αρχικοί συντελεστές του αποφάσισαν να το “τρέξουν” στο διαδίκτυο. Η ανταπόκριση τόσο από νέους όσο και από παλιούς φίλους υπήρξε μεγάλη και η ανανεωμένη ομάδα σκέφτηκε πως όφειλε να ευχαριστήσει τον κόσμο της με μία σειρά από συναυλίες-πάρτι, συμβολικές τους ύφους και της μουσικής κουλτούρας του περιοδικού.Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 το An Club θα κατακλυστεί από το τσουνάμι των Last Drive, μια μπάντα που είναι συνυφασμένη με την εκδοτική - και όχι μόνο - πορεία του MERLIN’S MUSIC BOX. Λίγο πριν οι Drive καταλάβουν τη σκηνή, οι Dr. Albert Flipout’s One CAN Band, το “μονοδιάστατο” σχήμα που αποτελείται από ένα κονσερβοκούτι, μια νεκροκεφαλή και τον μοναδικό Mickey Pantelous, θα φιλοδωρήσει το κοινό με καταιγιστικές ηλεκτρικές μπλουζιές. Τη βραδιά θα ανοίξει στα decks ο Αντώνης Ζήβας.Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει after show party στο Closer (Ναυαρίνου 12).Οι πόρτες ανοίγουν στιςΤιμή εισόδου:Περιορισμένη προπώληση:Ίντριγκα – Θεμιστοκλέους & Δερβενίων 60, ΕξάρχειαMonsterville – Αγίας Ειρήνης 13, ΜοναστηράκιCloser – Ναυαρίνου 12, ΚολωνάκιThe Lab – Βεΐκου 73, ΚουκάκιΟι Last Drive σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 1983 και έκτοτε... Καλά, μα είστε σοβαροί, τώρα; Χρειάζεστε στ' αλήθεια βιογραφικό τωνΟ θρυλικός Dr. Albert Flipοut, μαζί με τον Ελληνοδανό άνθρωπο ορχήστρα Mickey Pantelous και την μυστηριώδη Jess, αντισυμβατικοί όπως πάντα παίζουν δικά τους τραγούδια αλλά και τα παραδοσιακά Blues του Mississippi. Βάζουν τα πράγματα κάτω και ροκάρουν.Η σελίδα του event στο facebookΤηλέφωνο: 6973936012Για περισσότερες πληροφορίες και videos του Merlin’s Music Box:Merlin’s Music Box (merlinsmusicbox@gmail.com)Γιάννης Καστανάρας ( kasty667@yahoo.gr Μιχάλης Τζάνογλος ( mtzanog@hotmail.com Βασίλης Τζάνογλος ( vassilis.tzanoglos@gmail.com