MANTAR: Τον Σεπτέμβριο ζωντανά στην Αθήνα

παρουσιάζει(DE) ζωντανά στην ΑθήναTemple Athens (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα)Ώρα έναρξης:Τιμή εισιτηρίου:(προπώληση & ταμείο)Σημεία προπώλησης:• Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42, εντός στοάς, Αθήνα, τηλ: 2103608366)• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ: 2103304133)• No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα, τηλ: 2103830981)• Reload Stores (Ακαδημίας 81, Αθήνα, τηλ: 2103801464)• Monsterville\ (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι, τηλ: 2103648180)• Cinema Libre Filmstore (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα, τηλ: 2103803833)• Uncle Chroni's tattoo and body piercing (Φανερωμένης 7, Χολαργός, τηλ: 2114007736)• Dazzled STORE (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι, τηλ: 2105789892)• Ηλεκτρονική προπώληση: hunteragency.gr Το εξαγριωμένο ντούο από την Βόρεια Γερμανία, οι εξαιρετικοί Mantar, έχουν πετύχει περισσότερα μέσα σε μία πενταετία, απ’ όσα οι περισσότερες μπάντες με την διπλάσια ηλικία και μέγεθος έχουν πετύχει σε όλη τους την πορεία. Το προϊόν μίας εικοσαετούς φιλίας ανάμεσα στον κιθαρίστα / τραγουδιστή Hanno Klaenhardt και τον ντράμερ Erinc Sakarya, είναι ένα success story βασισμένο σε ένα μονάχα πράγμα, την σκληρή δουλειά, που έχει «γεννήσει» τρία άλμπουμ, ένα EP και ένα live άλμπουμ. Κυκλοφόρησαν το "Death By Burning" το 2014, μέσω της Svart Records, το οποίο αποτελεί μία ασυμβίβαστη επίθεση απογυμνωμένου punk attitude και metal έντασης, γεγονός που δεν άργησε να φέρει την αναγνώριση από πλευράς κοινού και μουσικού τύπου, όπως και εκτενείς περιοδείες ανά τον κόσμο, ανάμεσα στις οποίες εμφανίσεις και σε φεστιβάλ ορόσημα όπως τα Roadburn, Wacken Open Air και Maryland Deathfest. Το "Ode To The Flame" του 2016, αποτέλεσε το ντεμπούτο τους στη νέα δισκογραφική τους στέγη, την σαφέστατα μεγαλύτερη Nuclear Blast Records, όπως και την πρώτη ύλη με την οποία έχτισαν μία σπουδαία φήμη ζωντανής μπάντας, καταλήγοντας να κυριεύσουν συναυλιακά, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και τις Η.Π.Α., την Ρωσία, την Ιαπωνία ακόμα και την Νότιο Αφρική.Ακολουθώνας μια σύντομη περίοδο ανάπαυσης, κατά την οποία ο Hanno Klaenhardt μετακόμισε στην Φλόριντα των Η.Π.Α., οι Mantar επιστρέφουν με το "The Modern Art Of Setting Ablaze" άλμπουμ, ένα σύντομο, αιχμηρό σοκ που περιλαμβάνει τα κτηνώδη riff και την τρομακτική ταχύτητα που συναντάς και στους προκατόχους του. «Προσπεράσαμε τις ασημαντότητες» εξηγεί ο Hanno Klaenhardt. «Ήθελα τραγούδια 3 ή 4 λεπτών το πολύ, το καθένα διαφορετικό από τα άλλα και πιασάρικα. Αυτό είναι το Rock ’N’ Roll και αυτό θέλαμε να κάνουμε».Η μεταλλική γένεση των Mantar έχει την μοναδικότητά της στο ότι κανένας εκ των δύο μελών του σχήματος δεν θεωρεί τον εαυτό του καθαρά και μόνο metaller. Ο Hanno Klaenhardt είναι ένας πάνκης που ανέπτυξε μία αγάπη για το black & death metal αργότερα στη ζωή του, ενώ τα γούστα του Erinc Sakarya πάνε ακόμη πιο μακριά από τον ήχο του σχήματος, μιας και προτιμάει την κατανυκτική και θλιβερή ατμόσφαιρα των Sisters of Mercy. «Εφ’ όσον έχουμε metal κοινό, προφανώς είμαστε μια metal μπάντα» επισημαίνει ο Hanno Klaenhardt. «Εγώ αυτό το θεωρώ δώρο». Δεν έχουν ακούσει περισσότερους κλασικούς metal δίσκους ποτέ στην ζωή τους, απ’ ότι την περίοδο που έγραφαν το "The Modern Art Of Setting Ablaze", γεγονός που γίνεται ξεκάθαρο στα αδίστακτα, κολλητικά riffs και την κατάμαυρη, σκοτεινή, σχεδόν νιχιλιστική ατμόσφαιρα του άλμπουμ. «Riffs, riffs, riffs είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο δίνουμε αξία και είναι τόσο απλό, γιατί αυτό γουστάρουμε περισσότερο απ’ όλα. Το νέο μας album έχει πολύ περισσότερο metal χαρακτήρα απ’ ότι τα προηγούμενα δύο, από την άλλη όμως πιστεύω πως στο τέλος της ημέρας τα τραγούδια μιλούν μόνα τους, χωρίς να έχουν την ανάγκη να ταξινομηθούν αυστηρά σε κάποιο μουσικό είδος»."Modern Art Of Setting Ablaze" είναι ένας τίτλος που κρύβει μέσα του την συμβολική εμμονή με την φωτιά που περιλαμβάνεται και στους τίτλους των δύο προηγούμενων άλμπουμ, αυτή τη φορά καταδικάζοντας την τάση της ανθρωπότητας να ακολουθεί τυφλά αυτούς που μας οδηγούν στην καταστροφή. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα μία πολιτική δήλωση, αλλά περισσότερο έναν νοσηρό ενθουσιασμό για τις σύγχρονες τάσεις που απειλούν να πυρπολήσουν τα μυαλά των μαζών. Το "The Modern Art Of Setting Ablaze" είναι η σπίθα που θα πυροδοτήσει την φωτιά, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στο συναυλιακό κομμάτι των Mantar. «Είμαστε εθισμένοι με αυτές τις στιγμές που ζούμε επί σκηνής. Το να παίζουμε σε μεγάλες εντάσεις και να ηχούμε ωμοί και επιθετικοί, βάζοντας φωτιά στην σκηνή και προκαλώντας τις βίαιες αντιδράσεις του κοινού, είναι αυτό για το οποίο ζούμε».Links:• Mantar: mantarband.com • Playfalse: playfalse.com • Temple Athens: thetemple.gr • 3P Lab: facebook.com/3plabgr