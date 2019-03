POWERWOLF: Live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

The Sacrament Of Sin Tour 2019

POWERWOLF (Germany)

GLORYHAMMER (Scotland)





Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 - Αθήνα - Piraeus 117 Academy

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater @ Fix

Προπώληση Εισιτηρίων

“Of Wolf And Power”Οι Γερμανοί heavy-power metallers,, είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο γρήγορα ανερχόμενες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό heavy metal στερέωμα. Από το ξεκίνημα της καριέρας τους εν έτει 2003, φαινόταν ότι επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό, αφού πέρα από το στιβαρό και έντονα συναυλιακό ύφος των συνθέσεων τους, συνδύαζαν το παραδοσιακό heavy-power metal ήχο με το corpse paint, όσον αφορά την εμφάνιση τους και με ιστορίες που έχουν να κάνουν με λυκάνθρωπους από την Τρανσυλβανία, θρύλους για βρικόλακες και σκοτεινές θρησκευτικές πτυχές, όσον αφορά τον στιχουργικό τομέα.Από το ντεμπούτο τους, “Return In Bloodred” του 2005, φαινόταν ότι η μπάντα είχε αυτό το κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει, κάτι που είχε σαφέστατα δει η Metal Blade Records που τους είχε υπογράψει. Το μεγάλο ξεπέταγμα πάντως, έγινε με το “Blood Of The Saints” του 2011, που περιέχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους, το “We Drink Your Blood”. Το συγκεκριμένο άλμπουμ μάλιστα, είχε κυκλοφορήσει μαζί και με ένα δεύτερο bonus CD, το οποίο περιείχε ορχηστρικές εκτελέσεις κομματιών τους, διαδικασία που επαναλήφθηκε αρκετές φορές και στο μέλλον αφού η πομπώδης μουσική τους, είναι ιδανική για τέτοιου είδους εκτελέσεις.Με το “Preachers Of The Night” του 2013, το γκρουπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Αυστριακή Napalm Records και πλέον η φήμη τους είχε αρχίσει να εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς. Εκτυφλωτικά shows, ειδικές εκδόσεις των άλμπουμ τους και εξώφυλλα σε μεγάλα διεθνή περιοδικά, για να φτάσουμε στο περσινό και έβδομο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ τους, το “The Sacrament Of Sin”, όπου οι POWERWOLF είχαν την τιμή στο δεύτερο bonus CD της ειδικής έκδοσής του, να συμπεριλάβουν κομμάτια τους διασκευασμένα από καλλιτέχνες όπως οι: EPICA, MILLE PETROZZA (KREATOR), ELUVEITIE, AMARANTHE, CALIBAN, HEAVEN SHALL BURN, BATTLE BEAST, KADAVAR, KISSIN’ DYNAMITE και SALTATIO MORTIS. Επίσης το άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή στα Γερμανικά Top 100 album charts, ενώ απέσπασε και αρκετά βραβεία!!!Το μουσικό τους στυλ, πάντως, δεν είναι η μόνη πτυχή των POWERWOLF που τους καθιστά πραγματικά μοναδικούς. Από την αρχή, η μπάντα παρουσίασε ισχυρό περιεχόμενο και οπτικές έννοιες που αποτελούν το τέλειο συμπλήρωμα της μουσικής τους. Ξεκινάει από τους στίχους και καταλήγει στα εντυπωσιακά εξώφυλλα και το πλούσιο stage show και φυσικά περιλαμβάνει και την κατάλληλη ενδυμασία όλων των μελών της μπάντας.Οι POWERWOLF δεν πείθουν μόνο μουσικά, αλλά και στη σκηνή, όπου σε κάθε συναυλία τους, στήνουν ένα τεράστιο metal party με τους οπαδούς τους, κάθε φορά που παίζουν. Οι POWERWOLF δεν στηρίζονται μόνο στα σπουδαία κομμάτια τους, αλλά δίνουν ένα πραγματικό true metal show και παίζουν επιδέξια με θρησκευτικά / πνευματιστικά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο πως έχουν κερδίσει τη φήμη πως είναι μία από τις κορυφαίες live μπάντες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχτεί αφού παίζουν συνεχώς σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως τα Wacken Open Air, Hellfest, Graspop, Summer Breeze, Masters Of Rock, Bang Your Head και Rock Harz, για να αναφέρουμε μερικά και κάνουν συνεχόμενες διεθνείς headliner περιοδείες, με πολλά από τα shows τους να γίνονται ήδη sold out, πριν από την έναρξη της εκάστοτε περιοδείας!!! Και το σύνθημα τους βέβαια παραμένει: METAL IS RELIGION!!!Μαζί τους, ως special guests θα εμφανιστούν οι Σκωτσέζοι GLORYHAMMER που δημιουργήθηκαν το 2010, ένα ραγδαία ανερχόμενο σχήμα που παίζει μελωδικό, συμφωνικό και uptempo power metal, με θεματολογία βασισμένη στις φανταστικές, επικές και διαγαλαξιακές ιστορίες και κάθε μέλος του αντιπροσωπεύει και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα του concept τους, έχοντας πολύ περίεργα παρατσούκλια. Ηγέτης των GLORYHAMMER, δεν είναι άλλος από τον Christopher Bowes, επίσης ηγέτη, τραγουδιστή και πληκτρά των Σκωτσέζων pirate metallers, ALESTORM. Το γκρουπ έχει κάπως ξεχωριστή μουσική και image και έχει περιοδεύσει με πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι BLIND GUARDIAN, HAMMERFALL και STRATOVARIUS. Το σχήμα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το τρίτο στούντιο άλμπουμ του, που φέρει τον τίτλο “Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex”.Οι POWERWOLF και οι GLORYHAMMER, αποτελούν ένα μαγικό heavy-power metal δίδυμο, με ιδιαίτερο ήχο και image και οι επισκέψεις τους για πρώτη φορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένεται να μαγνητίσουν το κοινό. 