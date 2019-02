PRAYING MANTIS: Support bands και τελευταίες πληροφορίες του live στο The Crow Club

PRAYING MANTIS

LIVE IN ATHENS!

SPECIAL GUESTS: RELOAD

Opening Act: HEAVENBLACK

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προπώληση





CROW LIVE STAGEΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥLAST DETAILS / ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΈνα από τα πλέον ιστορικά Βρετανικά συγκροτήματα της Χρυσής Εποχής του New Wave of British Heavy Metal, θα βρίσκεται στην Αθήνα και το Crow Live Stage στις 2 Μαρτίου , για το πρώτο headline show τους στη χώρα μας!Φέρνουν μαζί τους το εξαιρετικό, νέο album τους “Gravity” και όλα τα anthems που τους καθιέρωσαν στις καρδιές των φίλων τους παγκοσμίως.Τη συναυλία ανοίγουν οικαι ως special guests εμφανίζονται οιCrow Live Stage (Μιχαλακοπούλου & Σινώπης 27, Αθήνα)Πόρτες: 20.30on stage: 21.00on stage: 21:45on stage: 22:45Online: www.123tickets.gr Η ηλεκτρονική προπώληση συνεχίζεται μέχρι τις 15.00 του Σαββάτου 02.03Φυσικά σημεία |Καταστήματα Monsterville | No Remorse | Metal Era | The Crow Live StageΗ προπώληση στα φυσικά σημεία συνεχίζεται μέχρι τις 15:00 την Παρασκευή 01.03Τιμή Box Office:Το Box Office του Crow Live Stage θα διαθέτει τα εναπομείναντα εισιτήρια, την ημέρα της συναυλίας από τις 19.30.Όλα τα σημεία προπώλησης (ηλεκτρονικά και φυσικά) διαθέτουν φυσικά, συλλεκτικά εισιτήρια.ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210.62 31 077 | info@fairplay.gr