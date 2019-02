ROTTING CHRIST: Lyric video για το νέο κομμάτι "Vetry Zlye"

κυκλοφορήσει μέσω της

στις

"The Heretics" tracklist:

1. In The Name of God,,,

2. Ветры злые (Vetry Zlye)

3. Heaven and Hell and Fire

4. Hallowed Be Thy Name

5. Dies Irae

6. Πιστεύω

7. Fire God and Fear

8.The Voice of the Universe

9. The New Messiah







ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10. The Raven (by Edgar Alan Poe)

Ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ τωνδόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λόγος για τομε την συμμετοχή τηςαπο τους Ρώσους folk metallers, το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.Προηγήθηκαν τακαιΗ νέα δισκογραφική δουλειά της ελληνικής μπάντας θα