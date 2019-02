Σαν Σήμερα: 24 Φεβρουαρίου 2019

Σαν σήμερα, γεννήθηκε ο George Harrison. Γενέθλια επίσης για τους Chris Fehn (Slipknot), Steven "Dobby" Dawson (ex-Saxon) και Paul Jones (Manfred Mann). Οι Cradle of Filth κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους "The Principle of Evil Made Flesh", ο King Diamond το "Voodoo". και οι Lamb of God το "Wrath". Κυκλοφορίες επίσης απο Led Zeppelin, Morbid Angel, Cannibal Corpse και Europe.









Liverpool της Αγγλίας ο κιθαρίστας και τραγουδιστής George Harrison. Πολλοί θεωρούν πως τα γενέθλια του είναι στις 25 Φεβρουαρίου αλλά όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Billboard (1992), γεννήθηκε λίγα λεπτά πριν αλλάξει η ημέρα.





Υπήρξε o κιθαρίστας των The Beatles και είναι το πρώτο σκαθάρι που κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ, το "All Things Must Pass" το 1970.





Το 1988 μαζί με τους Roy Orbison, Jeff Lynne, Bob Dylan

και Tom Petty δημιούργησαν το σούπερ group Traveling Wilburys.





Γεννιέται στο Des Moines, της Αϊόβα ο Νορβηγικής καταγωγής drummer Chris Fehn (Christopher Michael Fehn)





Εντάχθηκε στους Slipknot τον Απρίλιο του 1997 αντικαθιστώντας τον Joey Jordison και εκτός απο τύμπανα, βρίσκεται πίσω απο το μικρόφωνο κάνοντας τα δεύτερα φωνητικά σε αρκετά απο τα τραγούδια της μπάντας. Τ





Europe κυκλοφορούν το δεύτερο album τους, με τίτλο "Wings Of Tomorrow".

Πρόκειται για το τελευταία άλμπουμ με τον ντράμερ Tony Reno, και το μοναδικό που δεν ανέβηκε στο Top10 της Σουηδίας.



King Diamond, με τίτλο "Voodoo".

Είναι το πρώτο άλμπουμ με τον ντράμερ John Luke Hébert και το τελευταίο με τον κιθαρίστα Herb Simonsen και τον μπασίστα Chris Estes.



Cradle of Filth, με τίτλο "The Principle of Evil Made Flesh". Το άλμπουμ ήταν ένα ασυνήθιστο τότε υβριδικό gothic metal και black metal.



Οι Morbid Angel κυκλοφορούν το πέμπτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Formulas Fatal to the Flesh" Οι σατανιστικοί στίχοι που υπήρχαν στις προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές της μπάντας αντικαταστάθηκαν με στίχους εμπνευσμένους απο αρχαίες θεότητες και αρχαίες υπερφυσικές οντότητες που θα γίνει η κύρια στιχουργική πηγή έμπνευσης της αμερικανικής μπάντας στο εξής. Το "Formulas Fatal to the Flesh" αντλεί την θεματολογία του απο τους Σουμέριους. Πρόκειται για τον πρώτο δίσκο με τον τραγουδιστή/μπασίστα Steve Tucker, ο οποίος αντικατέστησε τον David Vincent.



Γεννιέται στο Portsmouth της Αγγλίας, oΥπήρξε βασικός τραγουδιστής του Βρετανικού συγκροτήματοςΤο 1966 αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία κυκλοφορώντας επτά στούντιο album με πιο πρόσφατο το(2015). Απο την δεκαετία του '60 ξεκίνησε να δουλεύει ως ηθοποιός πρώτα σε διάφορες ταινίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και, στη συνέχεια, στο θέατρο.Γεννιέται στοΈφυγε απο την ζωή σε ηλικία 58 ετών στις 29 Νοεμβρίου 2001 ύστερα απο μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στον πνεύμονα.Τον Οκτώβριο του 2011 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρσε σκηνοθεσία του, το οποίο είναι βασισμένο στην ζωή του.Γεννιέται ο μπασίστας και συνιδρυτής τωνΤο 1976 ο Dawson μαζί με τον τραγουδιστή, τονκαι τον κιθαρίστα, σχημάτισε τουςοι οποίοι λίγο αργότερα μετονομάστηκαν σεΥπήρξε μέλος της θρυλικής μπάντας μέχρι το 1986. Το 1994 οικαιεπανασχηματίζουν τουςκυκλοφορώντας δυο χρόνια αργότερα του. Το 2000 μετά απο μια περίοδο αδράνειας αποφάσισαν να ονομάσουν την μπάνταο 2010, εντάχθηκε στο συγκρότημαοπου και είχε καθήκοντα μπασίστα μέχρι το 2014 που αποχώρησε.Οικυκλοφορούν έκτο στούντιο album τους, με τίτλο "Πρόκειται για έναν διπλό δίσκο που περιέχει ακυκλοφόρητα κομμάτια απο τις ηχογραφήσεις της μπάντας για τακαιΟι πωλήσεις του ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έγινε 16 φορές πλατινένιο.