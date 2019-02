SixStringNoise: Νέο album τον Απρίλιο

'Relics' tracklist:

1) How's the world from up there?

2) True Colors

3) Underdog

4) ...and when I leave, I'll fly

5) The Old You

6) Toxiced Away

7) What's wrong with you?

8 ) None of your business

9) Relics

10) Crack a Smile













Μετά από δύο χρόνια κυκλοφορίας τουη μπάντα κυκλοφορεί στιςτο νέο και τέταρτο full length album, με τίτλοToθα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και θα περιέχει 10 ολοκαίνουργια κομμάτια. Μπορείτε παρακάτω να δείτε το tracklist καθώς και να ακούσετε 8 από τα 10 κομμάτια online μέσω youtube.