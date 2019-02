SUZI QUATRO: Video για το νέο single "No Soul/No Control"

"No Control" tracklist:

CD

"No Soul/No Control"

"Going Home"

"Strings"

"Love Isn't Fair"

"Macho Man"

"Easy Pickings"

"Bass Line"

"Don't Do Me Wrong"

"Heavy Duty"

"I Can Teach You To Fly"

"Going Down Blues"





LP

Side 1

"No Soul/No Control"

"Going Home"

"Strings"





Side 2

"Love Isn't Fair"

"Macho Man"

"Easy Pickings"





Side 3

"Bass Line"

"Don't Do Me Wrong"

"Heavy Duty"





Side 4

"I Can Teach You To Fly"

"Going Down Blues"

"Heart On The Line" (bonus track)

"Leopard Skin Pillbox Hat" (bonus track)









