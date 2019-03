TESLA: Ακούστε το "California Summer Song" απο το επερχόμενο άλμπουμ

Tracklist:

"You Won’t Take Me Alive"

"Taste Like"

"We Can Rule The World"

"Shock"

"Love Is A Fire"

"California Summer Song"

"Forever Loving You"

"The Mission"

"Tied To The Tracks"

"Afterlife"

"I Want Everything"

"Comfort Zone"













Μετά τοοιδίνουν ένα ακόμη κομμάτι στη δημοσιότητα απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοΠρόκειται για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της. στιςσε παραγωγή του) ο οποίος έχει συμβάλλει και στην συγγραφή του άλμπουμ.