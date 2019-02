TESLA: Νέο album τον Μάρτιο. Ακούστε το "Taste Like"

Tracklist:

"You Won’t Take Me Alive"

"Taste Like"

"We Can Rule The World"

"Shock"

"Love Is A Fire"

"California Summer Song"

"Forever Loving You"

"The Mission"

"Tied To The Tracks"

"Afterlife"

"I Want Everything"

"Comfort Zone"









Οιετοιμάζουν νέο άλμπουμ. Η όγδοη δισκογραφική δουλειά των Αμερικανών rockers τιτλοφορείταικαι παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το κομμάτιΤοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της. στιςσε παραγωγή του) ο οποίος έχει συμβάλλει και στην συγγραφή του άλμπουμ.