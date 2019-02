TESSERACT: Κυριακή 7 Ιουλίου @ Κύτταρο

παρουσιάζει(UK) ζωντανά στην ΑθήναSpecial guest:(GR)(Ηπείρου 48 & Αχαρνών)Ώρα έναρξης: 21:00Εισιτήρια:(προπώληση)(ταμείο)Σημεία προπώλησης:• Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42, εντός στοάς, Αθήνα, τηλ: 2103608366)• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ: 2103304133)• No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα, τηλ: 2103830981)• Reload Stores (Ακαδημίας 81, Αθήνα, τηλ: 2103801464)• Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι, τηλ: 2103648180)• Cinema Libre Filmstore (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα, τηλ: 2103803833)• Uncle Chroni's tattoo and body piercing (Φανερωμένης 7, Χολαργός, τηλ: 2114007736)• Dazzled STORE (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι, τηλ: 2105789892)• Ηλεκτρονική προπώληση: hunteragency.gr Ο κόσμος αλλάζει. Ως ανθρώπινο γένος, ποτέ δεν είμασταν πιο συνειδητοποιημένοι ως προς το ποιοί είμαστε ή πού πάμε και τα μυαλά μας πλέον περιτριγυρίζονται από ερωτήματα που δεν ανήκουν αποκλειστικά στους πιο φιλοσοφημένους ή σκεπτόμενους εξ’ ημών. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια πνευματική επανάσταση που ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο δισκογραφικό δημιούργημα των Tesseract, το σπουδαίο "Sonder". Οι Βρετανοί μπροστάρηδες του progressive - djent metal ιδιώματος, πάντα αφοσιωμένοι στο να χαράξουν έναν δρόμο γεμάτο με κάποιους από τους πιο συναρπαστικούς και heavy ήχους που θα συναντήσεις εκεί έξω, εσκεμμένα επιλέγουν εδώ έναν τίτλο που δεν έχει κανένα ορθόδοξο ή σαφές νόημα. Κάτι που αν το καλοσκεφτείς έρχεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την αντικονφορμιστική μουσική τους προσέγγιση...Η λέξη "Sonder" συναντάται στο έργο του συγγραφέως John Koenig, ο οποίος την χρησιμοποιεί για να αναφερθεί σε σκέψεις και συναισθήματα που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει. Ο Koenig είναι ένας από τους κοινωνούς της αναθεώρησης της επικοινωνίας, μιας λογικής που και οι Tesseract περνούν μέσα από την μουσική τους.Τα οκτώ τραγούδια που απαρτίζουν το τέταρτο πλήρες album του tech metal κουιντέτο, θα μπορούσαν εύκολα να θεωρηθούν τα καλύτερα τους μέχρι στιγμής, μιας και είναι αυτά που πιο επιτυχημένα από ποτέ επεκτείνονται μέσω παραλλήλων σκέψεων και μέσα στις μουσικές φιλοσοφίες του σχήματος. Η όλη αυτή ιδέα μπορεί να φτάσει ακόμη πιο μακριά φυσικά. Ζούμε σε μια εποχή που πολλοί καλλιτέχνες μοιάζουν επαρκώς χαρούμενοι επαναπαυόμενοι σε παλιές φόρμες, ιδέες και μορφές έκφρασης, την στιγμή που οι Tesseract ανήκουν στους -σαφέστατα πολύ λιγότερους- που ενεργά και ασταμάτητα αναζητούν νέες. Αυτή την φορά ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ πιο εξορθολογισμένα απ’ ότι στο παρελθόν: Μέσα σε ένα σύνολο απαρτιζόμενο από ονειρικές ατμόσφαιρες και εκλεπτυσμένα οράματα επικρατεί μια πρωτόγνωρη ανάγκη για αμεσότητα και ευθύτητα! Από τα διαστρεβλωτικά grooves του "Luminary" που ανοίγουν το άλμπουμ, μέχρι τα αναποδογυρισμένα samples που το κλείνουν, διαρκώντας 37 συνολικά λεπτά, το “Sonder” καταδεικνύει μια μπάντα που ποτέ δεν ακούστηκε τόσο ευθύβολη και ειλικρινής.Και είναι αλήθεια πως για τους Tesseract το μέλλον φαντάζει λαμπρό. Το κουιντέτο έχει αναμφίβολα πλέον αναδειχτεί σε μια από τις σπουδαιότερες metal προτάσεις που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να καταθέσει, από την εποχή που αυτό συνέβαινε με τους Bring me the Horizon, και χάρη στον ψηφιακό κόσμο που τους βοήθησε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κίνημα με τους Αμερικανούς ομοϊδεάτες τους Periphery, δημιουργούν πλέον ένα status που αποκτά εξέχουσα σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχοντας εμφανιστεί μπροστά σε τεράστια πλήθη στην Ινδία, και έχοντας γραφτεί στην ιστορία ως η πρώτη μπάντα που παίζει στην κορυφή ενός igloo village στον Αρκτικό Κύκλο, οι Tesseract δηλώνουν ηχηρά πως τίποτα δεν είναι πάνω από τα όριά τους, γιατί πολύ απλά αυτά δεν υπάρχουν. Την ίδια στιγμή που πολλές μπάντες και καλλιτέχνες παλεύουν μάταια για αναγνώριση εκτός έδρας, οι Tesseract θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν ως το αντίθετο άκρο, όντας πολλές φορές πολύ πιο “μεγάλοι” και αναγνωρίσιμοι σε πόλεις, χιλιάδες μίλια μακριά από το μέρος που αποκαλούν σπίτι τους.Είναι το μόνο λογικό για μία μπάντα σαν τους Tesseract, να αποκτούν την φήμη μίας εξ’ αυτών που δεν πρέπει να χάσεις, αν εμφανίζονται ζωντανά, οπουδήποτε κοντά σου και σε αυτό έχει συνεισφέρει και η εξαιρετική ζωντανή ηχοληψία τους, που κάνει πολλές φορές ακόμη και τις δισκογραφικές τους αποδόσεις να ωχριούν μπροστά στις συναυλίες τους. Με standards που δεν σταματούν να ανεβαίνουν, οι Tesseract μοιάζουν εκτός των άλλων να απαντούν στην φλέγουσα ερώτηση, σχετικά με το ποιες μπάντες θα “αντικαταστήσουν” εν μέρει ιστορικά σχήματα όπως π.χ. οι Metallica, Iron Maiden, κλπ. ως headliners των μεγαλύτερων εορτασμών της rock μουσικής, όταν οι προαναφερθέντες σταματήσουν να το κάνουν. Το ειδικό βάρος μιας τέτοιας ευθύνης είναι φυσικά τεράστιο, αλλά οι Βρετανοί μοιάζουν να είναι πιο κοντά από ποτέ στο να θεωρηθούν ικανοί να συμπληρώσουν επάξια αυτό το κενό.Μοιάζει πλέον βέβαιο, αν αναλογιστεί κανείς και το πλούσιο συναυλιακό τους πρόγραμμα, πως το 2019 θα μνημονεύεται στο κοντινό μέλλον, ως η χρονιά που ανήκε στους Tesseract!!!Την παρθενική εμφάνιση των Tesseract στην χώρα μας, θα ανοίξουν οι νεοσύστατοι Calyces, στους οποίους συμμετέχει ως κιθαρίστας (αλλά και συνθέτης) ο Μάνθος Στεργίου των Tardive Dyskinesia, στην επίσης πρώτη τους εμφάνιση.Links:• TesseracT: tesseractband.co.uk • Playfalse: playfalse.com • KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ: kyttarolive.gr | facebook.com/kyttaro• 3P Lab: facebook.com/3plabgr