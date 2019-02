THE BIG NOSE ATTACK: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου @ Six D.o.g.s. w/ Lucky Shots

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στις 21:00





Είσοδος 6 ευρώ

Special Guests:





Τα αδέρφια Βoogieman (κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie (τύμπανα) δημιούργησαν τους The Big Nose Attack το 2011, μπολιάζοντας τις blues επιρροές τους με «ατίθασα» rock riffs κιατενίζοντας τα 70s. Μερικά χρόνια αργότερα, το συγκρότημα θεωρείται ένα απο τα πιο ενεργά λόκαλ μουσικά σχήματα, μετρώντας ήδη 4 Ευρωπαϊκές περιοδείες με εμφανίσεις σε αξιόλογα venues και φεστιβάλ (Suwalki Blues Festival, Bialystok Jesien z Bluesem, Φαρμα Projekt, The Lost Dogs Festival), πολυάριθμες εμφανίσεις στα μεγαλύτερα εγχώρια μουσικά δρώμενα (Rockwave Festival 2015 μαζί με Black Keys και Black Angels, Resistance, Fuzztastic Planet και Los Almiros Festival), αλλά και σαν opening act σε κορυφαία ονόματα (Blue Oyster Cult, Clutch, Blues Pills, Fuzztones).Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει δίσκους που έχουν αποσπάσει αξιόλογες κριτικές απο τα media και ένα single, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν soundtrack στην ταινία μικρού μήκουςAmerican Burger II. Το hit τους Yeah! That Girl βολτάρει καθημερινά στις playlists ενημερωμένων ραδιοφωνικώνσταθμών, έχοντας ξεπεράσει τα 250,000 views στο youtube, ενώ έχουν ξεχωρίσει επίσης τα singles τους I Gotta Luv U και Down With Me.Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μεγάλη η χάρη του, οικάνουν ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις του 4ου άλμπουμ τους για να γιορτάσουν την ερωτική αυτή βραδιά στο----------------------------------------------------------Οιείναι μια rock and roll μπάντα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2015 ξεκινώντας το μουσικό τους δρόμο παίζοντας κομμάτια από την garage σκηνή των 60s. Περνώντας δύο χρόνια παρουσιάζοντας ζωντανά τις μουσικές τους επιλογές σε επιλεγμένους χώρους και festivals της Αθήνας, γεννήθηκε το πρώτο τους single. Το ‘’Living on the edge’’ θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο του 2019 και θα είναι το πρώτο δείγμα γραφής του επερχόμενου ep που ετοιμάζουν αυτόν τον καιρό και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2019. Με μια back to basics προσέγγιση στα τραγούδια που γράφουν καταλήγουν σε ένα ηλεκτρισμένο setlist , συμπυκνώνοντας πλέον την Americana αισθητική στο τραγούδι μαζί με όλους τους vintage και fuzzy ήχους στις κιθάρες.Έχουν ήδη αρκετά live στο ενεργητικό τους ενώ απ’ τις στιγμές που έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα είναι αυτές που έχουν μοιραστεί τη σκηνή ως opening act με τους George Zervos, the Fabulous Heydays, Υπόγεια Ρεύματα , Riverbed . Αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το δικό τους υλικό σε ένα live ως opening act στους Big Nose Attack ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο six dogs.----------------------------------------------------------Περισσότερες πληροφορίες:six d.o.g.sΑβραμιώτου 6-8ΜοναστηράκιΑθήναT: +30 210 3210510W: http://sixdogs.gr