VOIVOD: Τετάρτη 21 Αυγούστου @ Temple Athens

Οι 3 Shades of Black, Playfalse & CTS Productions παρουσιάζουν

VOIVOD ζωντανά στην Αθήνα

Το μόνο σίγουρο για τους Καναδούςείναι ότι θα είναι πάντα απρόβλεπτοι. Σε μια αδιάκοπη πορεία για περισσότερα από 35 χρόνια, οι Voivod εξελίσσουν τον ήχο τους διαρκώς και ανακαλύπτουν νέα όρια, οικοδομώντας κάθε φορά νέους απέραντους μουσικούς κόσμους. Από τον καθολικό τους ρόλο στη μεταμόρφωση του thrash στα 80ς, στην δόμηση νέου εδάφους για το prog-metal στα 90ς, στα εξαιρετικά τους αντανακλαστικά με τις μεταβολές στην παγκόσμια μουσική επανερχόμενοι πάντα με εμπνευσμένες κυκλοφορίες.Και με το 14ο studio album τους πια το The Wake που κυκλοφόρησε το 2018, το διαστημόπλοιο των Voivod ταξιδεύει μέσα από ένα πολύπλοκο και ταραχώδες αφήγημα για να καταλήξει στην πιο έντονη και λαβυρινθώδη μουσική εμπειρία η μπάντα έχει προσφέρει από τα τέλη του ’80.Φυσικά κανένα album των Voivod δεν είναι πλήρες χωρίς το αμίμητο artowork του drummer τους Michel “Away” Langevin που αναφέρει πως το εξώφυλλο «παρουσιάζει τη μπάντα σαν τέσσερα Voivods σε ολονυχτία για ένα νεκρό πλανήτη».Και μετά από 8 χρόνια απουσίας, μετά απ’τη συγκλονιστική τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας το 2011, οι Voivod επιστρέφουν στο Eightball Club και στο Temple Athens στο τέλος του καλοκαιριού για να μας διαλύσουν τα ήδη ταλαιπωρημένα μας μυαλά.Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019Temple Athens (Ιακχου 17, Γκάζι, Αθήνα)Πόρτες 21:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• Περιορισμένη προπώληση:• Προπώληση:• Ταμείο:ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr)• Bowel of Noise records (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα, τηλ.: 2103846783, www.bowelofnoise.com)• Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com)• Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)• WIND• Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 - www.yolenis.com • Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/gazi-temple/voivod • Voivod: https://www.facebook.com/pg/Voivod / | http://www.voivod.com • 3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Temple Athens: www.thetemple.gr EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• 3P Lab: 306948182236 (Δημήτρης Κότσης) - 3plabgr@gmail.com