War Within, Social Scream, Rocket Queens: Παρασκευή 1η Μαρτίου @ Remedy

▶ ▷ War Within

▶ ▷ Social Scream

Οιεπιστρέφουν στην Αθήνα και στομε ανανεωμένη διάθεση και setlist για ένα μοναδικό live μαζί με τους Αθηναίους metallersκαι το νεοσύστατο all female super group!!Ραντεβού τηνστο stage του!!fb event: https://www.facebook.com/events/590729241389413 ------------------Την Παρασκευή 1η Μαρτίου η σκηνή του Remedy Live Stage είναι ετοιμοπόλεμη για να υποδεχθεί τους ▶ ▷ War Within ▶ ▷ Social Scream και ▶ ▷ Rocket Queens σε ένα live φωτιά!War Within is a heavy metal band from Athens, Greece.It was formed in 2017 by Fanis Goulis (guitars) and Miltos Del (Bass).The full line up of the band:Alex Dacοglou: VocalsTed Lattas: DrumsFanis Goulis: GuitarsMiltos Deligiannis: BassAngelos Vs: GuitarsSocial Scream είναι ένα Heavy Metal σχήμα απο την Σπάρτη. Δημιουργήθηκε το 2008 απο τον κιθαρίστα Βλάση Διαμαντάκο και τον τραγουδιστή Χρήστο Βορβή . Η μπάντα στα πρώτα τηςβήματα δραστηριοποιούταν ως cover band δίνοντας αρκετά live εντός και εκτός Σπάρτης .Η ανάγκη όμως για δημιουργία προσωπικού υλικού ώθησε το συγκρότημα στην υλοποίηση καικυκλοφορία του πρώτου του δίσκου με τίτλο ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2014 . Η κυκλοφορία του ''Epiclesis'' συνοδεύτηκε απο ένα release party και δύο headline εμφανίσεις σε Αθήνα και Σπάρτη .Η μπάντα συνέχισε να δουλεύει επάνω σε νέο υλικό ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με την New Dream Records επανακυκλοφόρησε το ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2016 και κυκλοφόρησε τον 2ο δίσκο της με τίτλο ''Initiation to the Myths'' τον Ιούνιο του 2018. Σήμερα το συγκρότημα βρίσκεταισε διαδικασία σύνθεσης και προπαραγωγής νέου υλικού και διεξαγωγής live εμφανίσεων.Links:▶ ▷ Rocket Queens (Ηρώ Ρόδη, Λέλα Αργύρη, Ναταλία Kαρτσωνάκη, Σίλια Σπυριδάκη) με... διαστημική διάθεση και ύφος... αστεριών!DOORS OPEΝ AT 22.00 | DAMAGE: 6e beer|wine Incl.═════════════════════════ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 210 2832390JOIN US@REMEDY LIVE CLUBPublic TransitΗΣΑΠ: 250μ. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Νέο ΗράκλειοΟΑΣΑ: 500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, Στάση Γραμμής Α8, κάθε μία ώρα, από 24:30 έως 04:30