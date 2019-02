WHITESNAKE: Video για το νέο single "Shut Up & Kiss Me"

"Flesh & Blood" tracklist:

01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You (You Make Me Rock)

05. Always & Forever

06. When I Think of You (Color Me Blue)

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time









Οιπαρουσίασαν το video τουαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Flesh & Blood" . Το νέο άλμπουμ της θρυλικής μπάντας αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσω τηςστιςκαι τοαποτελεί το πρώτο single της επικείμενης κυκλοφορίας.