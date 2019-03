AMON AMARTH: Νέο άλμπουμ τον Μάιο. Ακούστε το "Raven's Flight"

"Berserker" tracklist:

"Fafner's Gold"

"Crack The Sky"

"Mjolner, Hammer Of Thor"

"Shield Wall"

"Valkyria"

"Raven's Flight"

"Ironside"

"The Berserker At Stamford Bridge"

"We Can Set Our Sails"

"When Once Again"

"Wings Of Eagles"

"Into The Dark"









Οιθα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμστιςμέσω της. Οι Σουηδοί παρουσίασαν όλες τις λεπτομέρειες τις επερχόμενης νέας τους δισκογραφική δουλειάς και μας έδωσαν παράλληλα μια πρώτη γεύση με το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.