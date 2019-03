BATTLE OF THE BANDS: Κυριακή 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου οι δύο Ημιτελικοί @ Eightball

BATTLE OF THE BANDS 2018-19

Ημιτελική Φάση





Α' Ημιτελικός, Κυριακή 31 Μαρτίου





Σειρά εμφάνισης:

Β' Ημιτελικός, Κυριακή 7 Απριλίου





Σειρά εμφάνισης:

Eightball Live Stage (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 / Οι συναυλίες ξεκινούν στις 21:00

Είσοδος (με μπύρα): 6€





* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).

** Οι 3 νικητές της κάθε βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.

Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:

ΦABRICA

BLIZS

ΓΗΣ ΜΑΔΙΑΜ

FRIENDZØNE

VAST WAVES

BB TUNES

WICKED SKY

ONE WAY TICKET

DIVERDOWN

FAITH IN TRANCE

Οι Φabrica είναι μια νεοσύστατη μπάντα από τη Θεσσαλονίκη με δικό της στούντιο, στο οποίο ηχογραφεί τη μουσική της, με πειραματικούς και ηλεκτρονικούς ήχους να συνδυάζονται με το ροκ ύφος της.Τα μέλη:Peter D.kay - guitars, vocalsVavangelie E. Kritzaki - back vocalsMary Nto - back vocalsSariJon - bass guitar effectsPavlos Didaskalou - drumsΟι Blizs είναι μια nu/groove/thrash metal μπάντα. Ιδρύθηκαν τον Ιούλιο του 2017 και πρόσφατα κυκλοφόρησαν το demo album τους “888”.Αποτελούνται από τους: Γιάννη Καλουζίδη (vocals), Δημήτρη Πήλιουρη (riff κιθάρα), Θωμά Καϊτατζή (lead κιθάρα), Βασίλη Βατάκα (μπάσο) και Χρήστο Αγγελή (ντραμς).Οι Γης Μαδιάμ είναι ένα 5μελές αμιγώς γυναικείο συγκρότημα, που υποστηρίζει το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, αλλά και το έντεχνο. Δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016. Έκτοτε, έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή του νομού Σερρών, όσο και σε πιο μακρινές περιοχές (Schoolwave Festival, Αθήνα).Στόχος τους, να παρουσιάσουν στον κόσμο την ελληνική παραδοσιακή μουσική με μια πιο νεανική και ανανεωμένη ματιά και να τον κάνουν να την αγαπήσει όσο και οι ίδιες. Χαρακτηριστικό τους, οι διασκευές τους με έντονες πολυφωνικές πινελιές. Στο ρεπερτόριό τους εντάσσουν και δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις. Έχουν πάρει το 3ο βραβείο στον διαγωνισμό του 6ου School Music Festival Serres.Μέλη συγκροτήματος:Στέλλα Τζίνα, τραγούδιΒασιλική Κιορίδου, κανονάκιΜαρία Κύρβεη, βιολίΜαρία Τζίνα, κιθάραΦυλίνα Μπόγιογλου, κρουστάΟι FriendZøne είναι μια νέα μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, με ενεργή συμμετοχή στη ροκ σκηνή της πόλης από τα τέλη του 2017. Η μουσική του σχήματος ταξιδεύει στα 80s, χωρίς να της λείπει το πιο μοντέρνο ροκ στοιχείο.Τον Φεβρουάριο του 2018, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο EP disc με τίτλο “Διασυρμός”, κατοχυρώνοντας τη δυναμική παρουσία του στον χώρο.Η σύνθεση της μπάντας είναι:Ιωάννης Κεσμήρης - κύρια ηλεκτρική κιθάρα/φωνητικάΘανάσης Γουγλιάς - ηλεκτρική κιθάραΝίκος Βέκης - μπάσοΜιχάλης Καραθάνος - τύμπαναΟι Vast Waves είναι ένα heavy rock συγκρότημα από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σχηματίστηκαν το 2018 με κύριο στόχο την ανακάλυψη νέων διαστάσεων. Κύριες επιρροές του συγκροτήματος αποτελούν οι: Clutch, Kyuss, Rage Against the Machine, Tool και Pearl Jam.Αυτή την περίοδο, το συγκρότημα δουλεύει πάνω στο πρώτο του album το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.Τα μέλη του συγκροτήματος είναι:Απόστολος Βαργιάμης - vocals/rhythm guitarΑλέξανδρος Δελητζάς - lead guitarΣτέλιος Σαρόγλου - bassΒύρων Μαστροσάββας – drumsΟι BB Tunes είναι μια παρέα που βρέθηκε πριν από 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ο καθένας τις δικές του εμπειρίες και τα δικά του μουσικά ακούσματα. Η πρώτη γνωριμία έγινε τότε και χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια, ώστε να ωριμάσουν οι συνθήκες και να σμίξουν μουσικά.Έτσι λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησαν να παίζουν blues κομμάτια, βάζοντας ο καθένας τις δικές του ιδέες και έχοντας οδηγό τον αυτοσχεδιασμό και την αγάπη για τη μουσική.Αυτοί είναι, λοιπόν, οι BB Tunes, με τους Σωτήρη Καρβούνη (κιθάρα - φωνητικά), Πάρη Σταματιάδη (κιθάρα – φωνητικά), Γιάννη Χατζηαράπη (μπάσο) και Σάββα Καραγιαννίδη (drums).Οι Wicked Sky σχηματίστηκαν από δύο φίλους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το αρχικό σχήμα περιλάμβανε ντραμς και κιθάρα/φωνή, ενώ σύντομα προστέθηκαν και δεύτερη κιθάρα και μπάσο. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μετακομίσεων και επιστροφών για επαγγελματικούς λόγους, οι κιθάρες έγιναν τρεις, ενώ το συγκρότημα ολοκληρώθηκε με τον ερχομό τραγουδίστριας, η οποία έδωσε το ύφος που χρειάζονται τα τραγούδια για να αποδοθούν, όπως τα εκτέλεσαν οι δημιουργοί τους.Το μουσικό στυλ του συγκροτήματος κινείται στα πλαίσια του hard rock/heavy metal παίζοντας συνθέσεις συγκροτημάτων όπως AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Guns N’ Roses, Judas Priest και άλλα.Η σύνθεση είναι:Βασιλεία (φωνητικά)Γιάννης (τύμπανα)Χρήστος (μπάσο)Κώστας, Παναγιώτης και Γιώργος (κιθάρες)Οι One Way Ticket δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018. Μετά την αποχώρηση ενός μέλους το καλοκαίρι, τα μέλη τους πειραματίζονται πολύ σε διάφορα είδη του rock, από alternative, pop μέχρι funk και hard.Προς το παρόν δεν έχουν δικά τους κομμάτια και ασχολούνται κατά βάση με διασκευές. Παρ’ όλα αυτά έχουν βάλει μπρος τη δημιουργία δικών τους τραγουδιών στις τελευταίες τους πρόβες. Έχουν κάνει ήδη δύο ζωντανές εμφανίσεις. Είναι φίλοι και καλή παρέα και περνούν πολύ όμορφα μέσα από τη μουσική.Η σύνθεση της μπάντας:Στέλιος Κορδελίδης - φωνή/κιθάραΓιώργος Αλεξανδρόπουλος - lead κιθάρα / back vocalsΕυθύμης Παπαδημητρίου - τύμπαναΔαμιανός Καραουγλάνης - μπάσοΟι DiverDown είναι ένα πενταμελές alternative pop/rock συγκρότημα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν δυναμικά τις εμφανίσεις τους στην τοπική σκηνή με πολύ θετικές αντιδράσεις από το κοινό. Έλαβαν μέρος στο πρόσφατο Street Mode Festival στο πλαίσιο του διαγωνισμού NBT, στον οποίο κατέκτησαν μια θέση στο LongFest 2019 στην Αθήνα.Αυτή την περίοδο βρίσκονται στο studio όπου και ολοκληρώνουν τις συνθέσεις τους για τον επερχόμενο δίσκο τους, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single.Η σύνθεση της μπάντας είναι:Dimitris Xatzi (lead guitar / vocals)Leuteris Tsouleas (vocals)Teo Koutsos (drums)Stefanos Gin (rhythm guitar / vocals)Jason Oikonomou (bass)Οι Faith in Trance είναι ένα metalcore συγκρότημα που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούν μια ομάδα ανθρώπων που τους αρέσει να ασχολούνται με τη μουσική και που άρχισαν να παίζουν ως συγκρότημα στα μέσα του 2017. Η τωρινή τους σύνθεση είναι: Κώστας (φωνητικά), Χάρης (κιθάρα), Κωνσταντίνος (μπάσο), Γιάννης (τύμπανα).Έχουν αφιερωθεί στην παραγωγή πρωτοποριακής μουσικής από την αρχή και έχουν κυκλοφορήσει το πρώτο τους ΕP με τίτλο “Faith”, υπό την παραγωγή του Κώστα Κατσαντώνη. Οι επιρροές τους: As I Lay Dying, Lamb of God, August Burns Red, At the Gates.*************************Περισσότερες πληροφορίες:Έπαθλα Νικητών:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2018-19, είναι:• ΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ / LABYRINTH OF THOUGHTS RECORDSΔωρεάν mastering.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΠροσφορά ενισχυτής AG10 της Aroma, μπαταρίας και ρεύματος, για κιθάρα, κινητό, tablet κ.ά.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIO8ωρη παροχή υπηρεσιών για πρόβες.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 10 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHINGΠροσφορά 50 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας σε μια όψη και ένα χρώμα.