CANNIBAL CORPSE: Τον Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

European Summer Tour 2019

CANNIBAL CORPSE (U.S.A)

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater @ Fix

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 - Αθήνα - Piraeus 117 Academy





Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, όταν το 1990 κυκλοφορούσε το “Eaten Back To Life”, ότι οι deathsters CANNIBAL CORPSE θα έφταναν να πουλήσουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα συνολικά, με τα στούντιο άλμπουμ τους και να γίνουν η πρώτη death metal μπάντα σε πωλήσεις, μετά από 14 άλμπουμ; Σίγουρα θα ήταν ελάχιστοι…Οι Αμερικάνοι death metallers, ποτέ δεν έκαναν υποχωρήσεις στην ακρότητα της μουσικής, των στίχων και των εξωφύλλων τους, παρότι αντιμετώπισαν πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας αυτού ακριβώς του λόγου. Πολλά άλμπουμ τους δεν είχαν διανομή σε κάποιες χώρες, ή είχαν λογοκριθεί, ή κυκλοφόρησαν με διαφορετικά εξώφυλλα ή ευδιάκριτο αυτοκόλλητο ώστε να πωλούνται μόνο σε ενήλικες. Οι ίδιοι άλλωστε, έλεγαν ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική ή τη θρησκεία, παρά μόνο ενδιαφέρονται οι μικρές ιστορίες που αφηγούνται στους στίχους τους, να μπορούν να γίνουν ιδεατά μία μικρή ταινία τρόμου. Αν μη τι άλλο, οι τίτλοι τραγουδιών τους, μαρτυράνε το περιεχόμενο: “Hammer Smashed Face”, “Fucked With A Knife”, “I Cum Blood”, “Entrails Ripped From A Virgin’s Cunt”, “Necropedophile” και τόσοι άλλοι.Όταν ξεκίνησαν, το 1990 με το “Eaten Back To Life”, είχαν στα φωνητικά τον Chris Barnes (SIX FEET UNDER, ex-LEVIATHAN, TIRANT SIN, TORTURE KILLER), φρενήρεις ταχύτητες και το ίσως πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι τους, το “A Skull Full Of Maggots”. Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο καταιγιστική, με τα “Butchered At Birth” και το “Tomb Of The Mutilated”, όπου οι thrash επιρροές περιορίστηκαν και παγιώθηκε ο death metal ήχος. Αξίζει να αναφέρουμε ένα από τα πιο περίεργα cameo στην ιστορία των ταινιών του Hollywood, αφού το συγκρότημα έκανε μία τέτοια παρουσία στην ταινία “Ace Ventura: Pet Detective” (“Ντετέκτιβ Ζώων” στα Eλληνικά), με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey, όπου σ’ ένα σημείο υπήρχε κυνηγητό και οι πρωταγωνιστές περνούσαν μέσα από ένα club στο οποίο οι CANNIBAL CORPSE έπαιζαν live το “Hammer Smashed Face”!!!Η κομβική αλλαγή στη σύνθεσή τους, ήρθε με την πρόσληψη του πρώην τραγουδιστή των MONSTROSITY, George “Corspegrinder” Fischer, μετά το “The Bleeding”, ο οποίος πήρε τη θέση του εκδιωχθέντα Chris Barnes, που με τη σειρά του δημιούργησε τους SIX FEET UNDER, εκδηλώνοντας ταυτόχρονα την πορεία που ήθελε να ακολουθήσουν οι CANNIBAL CORPSE, με πιο αργούς ρυθμούς και πιο απλοϊκές συνθέσεις, κάτι που δεν ενέκριναν οι υπόλοιποι. Οι αδιανόητες φωνητικές ικανότητες του George “Corpsegrinder” Fischer, σε συνδυασμό με την εκρηκτική του σκηνική παρουσία και το θηριώδες παρουσιαστικό του, έδωσαν νέα πνοή στο συγκρότημα. Με δεδομένο ότι ένας εκ των ιδρυτών του γκρουπ, ο Alex Webster, είναι ένας από τους πιο τεχνικούς μπασίστες στον χώρο, η έλευση του πρώην κιθαρίστα των NEVERMORE, Pat O’ Brien και οι αδιαμφισβήτητες ικανότητες του ντράμερ, Paul Mazurkiewicz, έκαναν τους CANNIBAL CORPSE, μία all-star μπάντα που ξεχείλιζε από ταλέντο αλλά και χωρίς να κάνει εκπτώσεις στον extreme χαρακτήρα της μουσικής τους σε καμία των περιπτώσεων.Από εκεί και πέρα, η καριέρα των CANNIBAL CORPSE ήταν σταθερά ανοδική, κερδίζοντας συνεχώς πολλούς οπαδούς και κάνοντας πολύ σημαντικές περιοδείες, περνώντας και αρκετές φορές από τη χώρα μας, με πολύ μεγάλη επιτυχία και καθολική αποδοχή από τον κόσμο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σίγουρα και το γεγονός ότι το line-up τους, παρέμεινε σχεδόν απαράλλακτο, με μοναδική αλλαγή την αποχώρηση του Jack Owen (ex DEICIDE, ADRIFT, ORDER OF ENNEAD, ESTUARY, BEYOND DEATH, GRAVE DESCENT, CARACH ANGREN (Live)) το 2004 και την επιστροφή του Rob Barrett (ex EULOGY, DRAKKARA, MALEVOLENT CREATION, HATEPLOW, SOLSTICE, DARK DECEPTION) ο οποίος είχε ξαναπαίξει παλιότερα μαζί τους για τέσσερα χρόνια.Η πιο πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά, το “Red Before Black”, κυκλοφόρησε πριν ενάμιση χρόνο, αφήνοντας -όπως πάντα- τις καλύτερες των εντυπώσεων και οι CANNIBAL CORPSE, θα επιστρέψουν, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας, να παραδώσουν ένα ακόμη συναυλιακό σεμινάριο σχετικά με το πώς παίζεται το death metal. Περισσότερες πληροφορίες, όπως για την έναρξη της προπώλησης, τις τιμές εισιτηρίων, κ.λ.π. θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.