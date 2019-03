EARTHLESS: Σάββατο 11 Μαΐου @ An Club

EARTHLESS STRIKES BACK!!!

Σάββατο 11 ΜΑΙΟΥ 2019 AN CLUB!





Opening act: Fuel Eater + Go





•Τιμή Προπώλησης: 19 € (περιορισμένος αριθμός)

•Σημεία Προπώλησης:

– Monsterville

– Closer

•Ταμείο: 22 €





Fuel Eater

GO





Το κατά βάση ινστρουμένταλ τρίο τωναναδύθηκε από τα τοξικά απόβλητα του Ψυχεδελικού Ροκ, του Χαρντ Ροκ και ενός μεταλλαγμένου Μπλουζ ρημαγμένου από παραμορφωτικά κιθαριστικά σόλο στο Σαν Ντιέγκο της πολιτείας της Καλιφόρνια την αυγή της νέας χιλιετίας.Μπολιασμένος μέχρι το μεδούλι με όλα τα μεγάλα jam-heavy-krautrock φαντάσματα της Ηλεκτρικής Ανθολογίας, ο ήχος τους έκλεψε νωρίς και για πάντα τις καρδιές όλων όσοι επέμεναν να ονειρεύονται με σάουντρακ κλεμμένα από τα βινύλια των Amon Düül II, καταμεσής μιας κολασμένης νύχτας στο Φεστιβάλ του Roadburn, όταν οι πιτσιρικάδες αντί να παίξουν στο μικρό δωμάτιο των 250 ατόμων ανέβηκαν στη σκηνή των 2000 θεατών προκειμένου να καλύψουν όπως-όπως το κενό των Isis που δεν είχαν ολοκληρώσει ούτε καν τη μισή διάρκεια του προγραμματισμένου σετ τους.Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους όσοι πλέον ορκίζονται στο όνομά τους: Sonic Prayer (2005), Rhythms from a Cosmic Sky (2007), Live at Roadburn (2008), Live at the Casbah (2012), Sonic Prayer Jam (2012), From the Ages (2013), In a Dutch Haze (2014), Live at Freak Valley (2015), Live at Tym Guitars, Brisbane Australia (2015), Acid Crusher/Mount Swan (2016), Black Heaven (2018), From the West, Live (2018).Η Ιστορία εξελίσσεται μπρος στα μάτια σου και μένει μόνο να προσθέσεις στο καλεντάρι σου τη σημαδιακή ημερομηνία Σάββατο 11 Μάη 2019: οι Earthless επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, στο ΑΝ Club, πάνω στην πιο ουσιαστική στιγμή της καριέρας τους, όντας πλέον από τους σημαντικότερους ήρωες της σύγχρονης Ηλεκτρικής Ζούγκλας, με κοινό και κριτικούς να τους αποθεώνουν, δύο νέες δισκογραφικές καταθέσεις εντός του 2018 και μόνο ο ίδιος ο δαίμονας γνωρίζει τι άλλο μας επιφυλάσσουν για το 2019…Οι Fuel Eater είναι ένα heavy/doom rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2012. Την άνοιξη του 2014 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο παρθενικό τους Ep, συνοδευόμενο από το video clip για το "King of a Desert Utopia". Στη συνέχεια οι live εμφανίσεις πύκνωσαν και η μπάντα διαμόρφωσε τον ήχο της, κυκλοφορώντας το φθινόπωρο του 2015 το πρώτο της full length album "Centralia''. Μετά από πολλά χιλιόμετρα και εμφανίσεις δίπλα σε μεγάλα ονόματα της εγχώριας και μη σκηνής, το 2018 κυκλοφόρησε το δεύτερό album με όνομα "Soberian Kinship'' (https://fueleater.bandcamp.com), μαζί με video clip για το κομμάτι "Cosmic Rifle". Βαριές κιθάρες, κοινωνικοί προβληματισμοί και μεγάλη ένταση επί σκηνής τους χαρακτηρίζουν, πράγμα που θέλουν να αποδεικνύουν σε κάθε ζωντανή τους εμφάνιση.Οι Go είναι ένα ψυχεδελικό-ροκ τρίο απο την Πάτρα και σχηματίστηκαν το 2007. Οι βασικές επιρροές της μπάντας πηγάζουν απο τα ψυχεδελικά 70's συνδυασμένα με στοιχεία desert rock. Ο ήχος τους χαρακτηρίζεται απο fuzzy riffs και βαριά grooves στο πνεύμα της early 90’s σκηνής.Το πρώτο άλμπουμ τους με τίτλο “Go” έρχεται σύντομα.links:Η μπάντα μεταξύ άλλων έχει μοιραστεί τη σκηνή με :Sasquatch(USA), The Re-stoned(RUS), Deaf Radio (GR) ,Sadhus ''The Smoking Community''(GR),The Curf (GR), V.I.C(GR) & πολλούς ακόμα.***EARTHLESS announce European headline tour for spring 2019!27.04. RUS Moscow – Aglomerat29.04. F Epinal – La Souris Verte30.04. CH Pratteln – Z701.05. D Munich – Feierwerk02.05. D Wiesbaden – Schlachthof03.05. D Berlin – Desertfest04.05. NL Nijmegen – Sonic Whip05.05. UK London – Desertfest07.05. F Paris – La Maroquinerie (w/ MARS RED SKY)08.05. F Bordeaux – Salle des Fêtes du Grand Parc09.05. E Bilbao – KafeAntzokia10.05. E Madrid – Kristonfest11.05. GR Athens – An Club