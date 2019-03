ERIC CLAYTON AND THE NINE: Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου @ Eightball

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου @ Κύτταρο

Demons Gate Festival Ι

Η μπάντα του frontman των, τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθεί τη χώρα μας για δυο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.το συγκρότημα θα εμφανιστείκαι τοθα εμφανιστείστο πλαίσιο τουHeadliner της βραδιάς αυτής με ένα τουλάχιστον δίωρο (!!) σετ θα είναι οι Eric Clayton and the Nine. Ο Eric Clayton, ο μυθικός τραγουδιστής των Saviour Machine, που μόλις πρόσφατα επαναδραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μουσικής, θα μας ερμηνεύσει όλα τα κλασικά τραγούδια τους και όχι μόνο, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια! Όσοι είχαν παραστεί στις εμφανίσεις των Saviour Machine πριν μια εικοσαετία γνωρίζουν ότι πρόκειται περί βιωματικής εμπειρίας, είναι κάτι που απλά δεν χάνεται! Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μία μοναδική ευκαιρία να δουν ένα ζωντανό θρύλο επί σκηνής να ερμηνεύει όλα τα κλασικά τραγούδια ενός εκ των ιστορικότερων συγκροτημάτων του χώρου.Λίγο πριν τους Eric Clayton and the Nine, εμφανίζονται οι Doomocracy που μας έρχονται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Με δυο άλμπουμ στην κατοχή τους, το “The End Is Written” του 2014 και το “Visions & Creatures of Imagination” του 2017 κατάφεραν να ενθουσιάσουν κοινό και κριτικούς, οδηγώντας στη συμμετοχή της μπάντας σε πολλά φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας όπως τα Hammer of Doom, Doom Over Malta, Up the Hammers κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Visions & Creatures of Imagination” σε διάφορες λίστες περιοδικών ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς που κυκλοφόρησε.Τη συναυλία αναμένεται να ανοίξουν οι Afterimage που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 στην Ερμούπολη της Σύρου. Το ηχητικό τους στίγμα ξεκινάει από το μελωδικό Heavy Metal της Αμερικάνικης σχολής για να καταλήξει στο λυρικό Prog / Power. Το ντεμπούτο τους "Traveler In Crystal Visions" κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 2018 από την Steel Gallery Records, προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση στον χώρο του underground. Στο πρώτο εκτός Σύρου live της, η μπάντα θα παρουσιάσει κομμάτια από το ντεμπούτο της μα και καινούριο υλικό από το δεύτερο της άλμπουμ, το οποίο και ετοιμάζει αυτή τη στιγμή.Η προπώληση αναμένεται να ξεκινήσει σύντομαΏρα έναρξης: 20:00 – Τιμή Εισιτηρίου:(Early Bird),(Λοιπή προπώληση),(Ταμείο)Fb Event: www.facebook.com/events/431856307552504/ Η Demons Gate Productions με υπερηφάνεια ανακοινώνει το πρώτο της φεστιβάλ, το οποίο αναμένεται να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, στο τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, με μπάντες από τον ευρύτερο χώρο του Doom, occult, gothic metal και όχι μόνο. Λίγο πριν τους Eric Clayton and the Nine, οι αγαπημένοι Δανοί του ελληνικού κοινού Saturnus επιστρέφουν μετά από έξι χρόνια στην χώρα μας, φέρνοντας μαζί τους το μελωδικό doom death metal τους. Σε ένα χορταστικό σετ θα μας παίξουν τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους αλλά και τον επερχόμενο δίσκο τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο έτος, αποτελώντας παράλληλα τον διάδοχο του "Saturn in Ascension" του 2012. Oι Σουηδοί Sorcerer δημιουργήθηκαν το 1988 και μετά από μία μακρά περίοδο διακοπής, επαναδραστηριοποιήθηκαν το 2010 και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ ("In the Shadow of the Inverted Cross" [2015] και "The Crowning of the Fire King" [2017]) στη Metal Blade, τα οποία καθιερώθηκαν ήδη ως κλασικά στη συνείδηση των οπαδών του Doom metal ιδιώματος.Ένα από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα γκρουπ της ελληνικής σκηνής, οι On Thorns I Lay, θα βρίσκεται στην μέση του billing του φεστιβάλ. Μια από τις καλύτερες doom/gothic metal μπάντες με ιστορία που μετρά πάνω από 20 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρώμενα, έχοντας παράλληλα τον τελευταίο τους δίσκο "Aegean Sorrow" στις αποσκευές τους, αναμένεται να παρουσιάσουν υλικό από όλη τους την δισκογραφεία. Το φεστιβάλ αναμένεται να ανοίξουν οι female fronted Meden Agan. Δημιουργήθηκαν το 2005 από τον κιθαρίστα Diman Κουτσογιαννόπουλο και έκτοτε έχουν τέσσερα full length album στο ενεργητικό τους με τελευταίο το "Catharsis" του 2018, όπου και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, ενώ περιόδευσαν σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε κάποια φεστιβάλ του εξωτερικού για την προώθησή του. Δημιουργήθηκαν το 2005 από τον κιθαρίστα Diman Κουτσογιαννόπουλο και έκτοτε έχουν τέσσερα full length album στο ενεργητικό τους με τελευταίο το “Catharsis” του 2018, όπου και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, ενώ περιόδευσαν σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε κάποια φεστιβάλ του εξωτερικού για την προώθησή του.Ηλεκτρονική Προπώληση μέσω Viva:** Όλα τα online εισιτήρια θα αντικατασταθούν από κανονικά (hard copy) κατά την είσοδο.**Η φυσική προπώληση θα γίνει στα Eat Metal Records , Sirens Records και No Remorse Records.Επίσης εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από όλο το δίκτυο της VivaΏρα έναρξης: 17:00 – Τιμή Εισιτηρίου:(Early Bird – αυστηρά περιορισμένα και μόνο μέσω Viva)(Προπώληση),(Ταμείο)Μια παραγωγή της Demons Gate ProductionsFb Event: www.facebook.com/events/963641870501809