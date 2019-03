Full House B.C., Potergeist: Σάββατο 4 Μαΐου @ Κύτταρο

Full House B.C. | Potergeist live at Kyttaro

Special guests: Hidden in the basement & Serenity Broken





KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ (Ηπείρου 48 Αθήνα)

Σάββατο 04 Μαΐου 2019

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• Προπώληση: 6€

• On Spot: 8€





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:





WIND

Reload Stores

Seven Spots

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores

Αθηνόραμα

Yoleni’s Greek Gastronomy center

KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ: Ώρες - μέρες συναυλιών

Viva Kiosk Συντάγματος & Τεχνόπολης

Τηλεφωνικά στο 11876









Σταθερά Σημεία (H ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ στα σταθερά σημεία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες – θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση):





• Syd Records (Πρωτογένους 13 Ψυρρή - 210.3218374)

• Le Disque Noir Records Shop (Θεμιστοκλέους 29 Αθήνα - 211.214 3554)

• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22 Αθήνα - 210.3304133)

• Esqueleto Cafe-bar (Χαρ. Τρικουπη 145 - 210.6463288)









FULL HOUSE B.C.

Potergeist

Hidden in the basement

Serenity Broken

***Οι Full House Brew Crew είναι ένα Southern metal σχήμα από την Αθήνα, με Frontman σε κιθάρα και φωνή τον Βαγγέλη Καρζή, μπασίστα των black metal θρύλων Rotting Christ. Έχουν επανέλθει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα, με ανανεωμένη σύνθεση, με νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με την Rock Of Angels Records και φυσικά με νέο album με τίτλο «Me Against You» το οποίο ο κόσμος και ο τύπος το έχουν υποδεχθεί με ενθουσιώδη σχόλια.Με το Νοτιοαμερικανικό guitar riffing style των Black Label Society να αποτελεί τον πολιορκητικό κριό και τα μπαρουτοκαπνισμένα γρεζάτα φωνητικά σε συνδυασμό με το συμπαγές rhythm section να αποτελούν τη βάση των συνθέσεών τους, καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν στις ζωντανές τους εμφανίσεις και να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι επέστρεψαν για να μείνουν και να ταρακουνήσουν τα συναυλιακά stage σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το album «Me Against You» περιλαμβάνει ίσως τις πιο heavy power grooves συνθέσεις που έχει γράψει ποτέ Ευρωπαϊκό συγκρότημα. Οι επιρροές από Slipknot, Five Finger Death Punch, Pantera, Metallica (περίοδος του Black Album) & Black Label Society, είχαν σαν συνέπεια το album να παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία και ωριμότητα τόσο φωνητικά όσο και μουσικά.Έχουν ομολογουμένως ξεκινήσει να αποτελούν υπολογίσιμη δύναμη στον εγχώριο και διεθνή μουσικό χάρτη καθώς έχουν επιλεχθεί να μοιραστούν τη σκηνή με συγκροτήματα όπως οι Nightstalker, οι Planet Of Zeus, οι Monster Magnet, ο Phill Campel, μεταξύ άλλων.Με μελωδίες που κολλάνε στο μυαλό και αξίζουν δυνατά headbangin η διάθεση της μπάντας για δυνατές live εμφανίσεις αυξάνει διαρκώς τον πυρήνα των οπαδών τους.Links:FB: www.facebook.com/fullhousebrewcrew Web Site: www.fullhousebrewcrew.com ***Οι Potergeist δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2004 και είναι αφοσιωμένοι στον metal και έντονο rock 'n' roll ήχο με επιρροές από το κλασικό southern rock.Έχουν κυκλοφορήσει 4 albums: Το "Crocodile tears" το 2015 από την Garden of dreams records & παραγωγό τον Pete Rutcho (Falling In Reverse, The Ghost Inside, Deez Nuts, Revocation, Bury Your Dead, Havok, Seemless etc), το "Swampires" που κυκλοφόρησε το 2014 από την Distroball productions σε παραγωγή του David Castillo (Katatonia, Opeth, Draconian, Amon Amarth, Inme, Nasum), το "Muddy Mermaids" το 2012 από τη Warner Music και τέλος το "Southwards" το 2007 από την Burning Star records.Οι Potergeist αποτελούν αναμφίβολα ένα πολύ έμπειρο live act καθώς έχουν παιξει στο παρελθόν δίπλα σε τεράστιους καλλιτέχνες της διεθνούς metal σκηνής, όπως είναι οι Lynyrd Skynyrd, Monster Magnet, Pro Pain, The Haunted, The Shrine, Kylesa, Paradise Lost, Black Label Society, Corrosion of Conformity κτλ.Links:FB: www.facebook.com/potergeist / |Web Site: www.potergeist.com ***Οι Λαρισαίοι Hidden in the basement είναι μία heavy rock/metal μπάντα και δημιουργήθηκαν το 2007.Έχουν στην κατοχή τους 2 album, με το ντεμπούτο τους να κυκλοφόρεί το 2012 και φέρει τον τίτλο "Ego". Το "Ego" έτυχε αποθεωτικών κριτικών από τον Ευρωπαϊκό τύπο και ενθουσιωδών αντιδράσεων από το κοινό, ενώ το 2016 κυκλοφόρησαν το δεύτερο album τους με τίτλο ‘Behind The Shadow’ με το οποίο προβάλλονται πλέον ως πιο έμπειροι και σαφέστατα ωριμότεροι, διαγράφοντας μία ποιοτική πορεία στα εγχώρια underground μουσικά δρώμενα.Έχουν συμμετάσχει σε πολλά shows τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό καθώς έχoυν πραγματοποιήσει 2 Ευρωπαϊκά tour. Χαρακτηρίζονται ως ένα πολύ ζωντανό και δυναμικό live act που μεταφέρει στον θεατή την ενέργεια και τον τσαμπουκά του, γι’ αυτό άλλωστε κ έχουν επιλεχθεί να μοιραστούν τη σκηνή με μπάντες όπως οι Sepultura, Karma to Burn, Orange Goblin, Burst (Sweden), Clutch, Septicflesh και οι Rotting Christ, αποσπώντας πάντα τα θετικότερα σχόλια.Στόχος τους, να ακουστεί η μουσική τους σε όσο περισσότερα σημεία του κόσμου μπορούν.Links:FB: www.facebook.com/Hiddeninthebasement Revervnation: www.reverbnation.com/hiddeninthebasement ***Οι Serenity Broken είναι ένα Alternative Metal / Hard Rock συγκρότημα από την Αθήνα και δημιουργήθηκαν το 2010.Το πρώτο τους album κυκλοφόρησε το 2012 με τίτλο «Commercial Suicide» λαμβάνοντας αποθεωτικές κριτικές από μέσα σε όλο τον κόσμο, ενώ το 2017 θα αποτελέσει τη χρονιά που θα κυκλοφορήσει ο διάδοχός του, με τίτλο “RE/Define”, album που θα τύχει επίσης καθολικής αποδοχής από κριτικούς και media. Αυτό ήταν απολύτως λογικό καθώς, το “RE/Define” χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και φέρνει στο μυαλό συγκροτήματα-μεγαθήρια του εξωτερικού όπως οι Godsmack και οι Shinedown.Με τα μέλη του σχήματος να έχουν πραγματοποιήσει θητείες σε πολυάριθμα συγκροτήματα της χώρας, οι νέοι, ανανεωμένοι Serenity Broken, αποτελούν το περίτρανο παράδειγμα πως η ισχυρή θέληση και η σκληρή δουλειά, μπορούν να γεννήσουν διαμάντια και σίγουρα αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για να ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή της βραδιάς.Links:FB: www.facebook.com/serenitybroken / | Web Site: www.serenitybroken.com ***Επικοινωνία:One:Woman:Company - E-mail: riakal.owc@gmail.com KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ - E-mail: info@kyttarolive.gr