IN FLAMES: Video για το νέο κομμάτι "Call My Name"

"I, The Mask" tracklist:

1. Voices

2. I, the Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This Is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All the Pain

12. Stay with Me









Οιπαρουσίασαν το video τουαπο το νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου κυκλοφορεί μέσω τηςαπο σήμερα,Απο την νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος έχουμε ήδη ακούσει τα, καθώς και τα "(This is Our) House" και "I Am Above"