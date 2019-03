LACRIMAS PROFUNDERE: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου άλμπουμ. Ακούστε το "Father Of Fate"

Οι Lacrimas Profundere έδωσαν στη δημοσιότητα το video του "Father Of Fate" απο την επερχόμενη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Το νέο άλμπουμ των Γερμανών dark metallers τιτλοφορείται "Bleeding The Stars" και η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε απο την Steamhammer/Oblivion/SPV για τις 26 Ιουλίου.

"Bleeding The Stars" t racklist:

"I Knew And Will Forever Know"

"Celestite Woman"

"The Kingdom Solicitude"

"Mother Of Doom"

"Father Of Fate"

"Like Screams In Empty Halls"

"The Reaper"

"After All Those Infinities"

"A Sip Of Multiverse"

"A Sleeping Throne"