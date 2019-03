LAMB OF GOD: Τετάρτη 3 Ιουλίου @ Gazi Music Hall

Προπώληση εισιτηρίων

Φυσικά σημεία προπώλησης

Οι, η μπάντα που όρισε τον σκληρό ήχο των 00s και πρωτοστάτησε στη νέα γενιά του αμερικανικού metal, έρχονται για μία μοναδική headline εμφάνιση στοΤηνη ευχή των metal fans γίνεται πραγματικότητα με τους LOG να απογειώνουν το συναυλιακό καλοκαίρι!Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Αμερικανών επί ελληνικού εδάφους κι αυτή είναι μία επιστροφή που μας την χρωστούσαν καιρό!Κάθε τους εμφάνιση είναι καταιγιστική, μία εμπειρία ανεπανάληπτη! Αλλεπάλληλες sold out headline εμφανίσεις και κορυφαία slot στα μεγαλύτερα διεθνή festival, έχουν κατατάξει επάξια τους Lamb of God στα κορυφαία live metal συγκροτήματα παγκοσμίως.Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως από το 2008 ως το 2010 στάθηκαν επάξια στο πλευρό των Metallica στο εμβληματικό World Magnetic Tour, ενώ παράλληλα τους επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρώτο Sonisphere το 2009, πάντοτε κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές.Ηγετικές φιγούρες του σύγχρονου metal, κρατούν ψηλά για περισσότερα από 20 χρόνια τη σημαία του σκληρού ήχου και δίνουν το έναυσμα σε πληθώρα συγκροτημάτων να υιοθετήσουν τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τους Lamb of God την απόλυτη metal μπάντα!The story so far...Στην «ήσυχη» Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Mark Morton (κιθάρα) μαζί με τους Chris Adler (ντραμς) και John Campbell (μπάσο) ξεκινούν το 1994 τους Burn the Priest. Έναν χρόνο μετά, ο Randy Blythe αναλαμβάνει την θέση του στα φωνητικά του συγκροτήματος και το 1999 κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο. Λίγο αργότερα, ο αδερφός του Chris Adler, Willie καλύπτει την κενή θέση του Abe Spear στην ρυθμική κιθάρα και το συγκρότημα κάνει την αποφασιστική στροφή στην καριέρα του. Η αλλαγή στο line-up οδήγησε και στη μετονομασία του συγκροτήματος σε Lamb of God.Κάθε άλμπουμ τους αγγίζει γρήγορα την κορυφή των charts και τα μεγαλύτερα μέσα παγκοσμίως (Metal Hammer, Revolver κ.ά.) τα ψηφίζουν ως τα καλύτερα της χρονιάς! Μεταξύ των βραβείων που αποσπά κάθε κυκλοφορία των LOG, το συγκρότημα έχει κερδίσει 5 υποψηφιότητες Grammy για την Καλύτερη Metal Εμφάνιση με συνυποψήφιους -μεταξύ άλλων- τους Slayer, Judas Priest, Iron Maiden και Ghost.Οιεπιστρέφουν τηνστο, για ένα live που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό!Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019Στην Α’ φάση τα εισιτήρια θα κοστίζουνΜετά την εξάντληση τους, η τιμή τους θα διαμορφωθεί σταΣημεία προπώλησης:Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111(Για την αγορά εισιτηρίων μέσω Internet υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου)Δίκτυο καταστημάτων PublicReload StoresΑκαδημίας 81, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103801464Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00Σάββατο 10:00-20:00No Remorse RecordsΓαμβέτα 4, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103830981Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:30Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30Metal EraΕμμανουήλ Μπενάκη 22, ΑθήναΤηλέφωνο: 2103304133Ωράριο λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη δημοσιογραφική ενημέρωση απευθυνθείτε στο: press@highpriority.gr